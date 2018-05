HJK:sta ja Interistä tuttu Kandji siirtyi Honkaan – päättyykö RoPSin vire?

Hyökkääjä Macoumba Kandji siirtyy miesten jalkapalloliigassa pelaavaan Honkaan. Espoolaisseura tviittasi torstaina kuvan, jossa on Kandjin nimi ja pelinumero 99.

Helsingin Sanomien mukaan Kandji on uuden seuransa matkassa jo tänä iltana, kun joukkue kohtaa vieraissa Rovaniemen Palloseuran. Honka on kärsinyt useiden pelaajiensa loukkaantumisista.

Kandji paikkaa osaltaan kärkipelaaja Masar Ömeriä, joka on koko loppukauden sivussa. Senegalilainen Kandji on nähty myös aiemmin urallaan Suomen liigassa, jossa hän on edustanut HJK:ta ja Interiä.

Honka yrittää päättää illan ottelussa RoPSin tappiottoman sarjan. Rovaniemeläiset ovat keränneet kauden kuudesta ottelustaan viisi voittoa ja yhden tasapelin.

RoPSille ei ole tehty vielä yhtään osumaa, joten joukkue on pitänyt maalinsa puhtaana 540 minuuttia. Kyseessä on liigan ennätys.

Liigassa pelataan tänään myös ottelut Inter–Ilves, HJK–FC Lahti, SJK–KuPS, VPS–PS Kemi ja IFK Mariehamn–TPS.