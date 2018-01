Haitin maajoukkuemies RoPSin riveihin – "Näimme lupaavia asioita"

Jems Geffrard, 23, on jalkapalloseura RoPSin uusi pelaaja. RoPS tiedotti torstaina, että Geffrard on allekirjoittanut yksivuotisen sopimuksen, jossa on lisäksi vuoden optio.

RoPSin tiedotteen mukaan Geffrard on lähtökohtaisesti keskuspuolustaja, mutta hän pystyy pelaamaan myös keskikentän pohjalla.

Kanadassa syntynyt Geffrard on pelannut Haitin maajoukkueessa.

– Näimme lupaavia asioita. Jems on nopea, kookas, vasenjalkainen ja hyvä avaamaan peliä, sanoi RoPS:n päävalmentaja Toni Koskela tiedotteessa.