Henna Honkanen osui kahdesti ja JyPK raapi väkisin poikkeuksellisen tärkeät pisteet

Kun pelataan sarjamuotoista jalkapalloliigaa, kaikki ottelut ovat yhtä tärkeitä ja jokaisessa on jaossa saman verran pisteitä.

Näin siis periaatteessa. Käytännössä joskus käy kuitenkin kauden aikana niin, että jotkut ottelut nousevat korostettuun asemaan. Sellainen ottelu pelattiin lauantaina Harjulla, ainakin Jyväskylän Pallokerhon osalta. Sille naisten liigan pisteet olivat Kuopion Palloseuraa vastaan erityisen tärkeät. Ja ne JyPK myös nappasi. Ottelu päättyi 2–1 (1–1).

– Tosi isot pisteet oli jaossa, ja se näkyi kentällä. Tosin ensimmäisellä jaksolla se näkyi hermostuneisuutena. Etenkin johtoasemaan päästyämme pallo alkoi poltella jaloissa, JyPK-luotsi Mikko Manninen näki.

– Tauolla näytettiin muutama klippi, joilla osoitettiin, kuinka paljon kentällä on tilaa kierrättää palloa. Ja siihen pelaajat kyllä kentällä hyvin vastasivat, tosin vieläkin viimeisellä kolmanneksella tuli huonoja ratkaisuja ja liian aikaisia keskityksiä, Manninen jatkoi.

Tauko oli perjantaina todellakin käänteentekevä. Avausjaksolla KuPS oli etevämpi ryhmä, mutta toinen oli kotijoukkueen. JyPK alkoi voittaa pallot keskikentällä ja peliä pelattiin pitkät tovit kuopiolaispäädyssä. Voittomaalin tuikkasi lopulta kulmapotkun jälkitilanteesta Henna Honkanen, joka teki näin JyPKin molemmat osumat.

– Tauolla puhuttiin, että kovuutta on saatava lisää. Itseä totta kai lämmittää, että pystyin maaleilla auttamaan joukkuetta, vaikka en itseäni pelkkänä maalintekijänä näekään, Honkanen mainitsi.

Kotipisteet olivat JyPKille valtavan merkittävät. Tappio olisi tarkoittanut käytännössä lähes varmoja hyvästejä mitalihaaveille, mutta nyt pronssisija on vain neljän pisteen päässä. Jyväskyläläisten suunta on selvästi ylöspäin, mutta mitalitielle päästäkseen sen on ensin väkisin väännettävä itsensä ylempään loppusarjaan.

– Ollaan pelattu koko kausi hyvin, mutta palkintoja ei ole aina tullut. Kopissa ei ole kuitenkaan näkynyt tuskastumista, vaan ollaan uskottu omaan tekemiseen, Honkanen kertoi.

Kaksi peräkkäistä voittoa ja lauantain ottelun toisen jakson erinomainen esitys ovat jälleen herättäneet jyväskyläläisen naisjalkapallon mitaliunelman.

– Se on mahdollista ja siihen pyritään, Honkanen vahvisti.

– Ensin pitää päästä ylempään loppusarjaan. Sen jälkeen kaikki on mahdollista, koska sarja on HJK:n takana niin tasainen. Mun mielestä me ollaan pelattu sillä tasolla, että ylempään kuulutaan, mutta tässä lajissa tulos pitää itse ansaita, Manninen muistutti viisi kierrosta ennen sarjan jakautumista.

Käytännössä JyPKin pelissä on tökkinyt maalinteko. Lauantaina vierasjoukkueen paidassa osuneen Gentjana Rochin poislähtö on ollut vaikea korvata.

– Kyllähän se maalinteko oli hankalaa tänäänkin. Meillä oli paljon paikkoja ja olisi pitänyt enemmän tehdä, Manninen huomautti ja oli aivan oikeassa.

Lauantain ottelu muistutti myös konkreettisesti, kuinka kovan hyökkääjän JyPK viime kauden päätteeksi menetti. Etenkin ensimmäisellä jaksolla Rochi oli alati vaarallinen, mutta toisella kotijoukkue sai Rochin paremmin kuriin.

– Mun mielestä jo ensimmäisellä puolustettiin häntä vastaan niin kuin pitääkin. Tuet olivat kunnossa, mutta Rochi on vaan niin vaarallinen. Toisella hän ehkä väsyi ja jäi myös yksin, Manninen arvioi.

Lopulta taisi jopa kääntyä niin, että Lavdije Begolli oli ottelun paras ulkomaalaisvahvistus. JyPK-laituri tarjoili syötön Honkasen avausmaalin ja loi muutenkin tilanteita kuin liukuhihnalta. Bonuksena hän tarjoili silmänruokaa katsojille väläyttämällä muutaman kerran erinomaista tekniikkaansa.

Sitä yleisöä oli muuten kohtalaisen paljon. Kotijoukkueen tärkeää voittoa todisti JyPKin kauden ennätysyleisö eli 677 silmäparia.