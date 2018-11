Hollanti nousi dramaattisesti jatkoon Kansojen liigassa – Saksa ei pystynyt pitämään kahden maalin johtoa kotikentällään

Suurimman osan ottelusta alakynnessä ollut Hollanti nousi viime hetkellä 2–2-tasapeliin Saksaa vastaan ja nappasi paikan jalkapallon Kansojen liigan lopputurnaukseen. Saksan tuloksellisesti surkea vuosi jatkuu, vaikka sen peliesitys oli lupaava.

Kotijoukkue Saksa sai otteluun salama-alun ja johti 2–0 vain 20 minuutin pelin jälkeen. Isäntien avausmaalin teki Timo Werner, 2–0-osuman iski Leroy Sane.

Avauspuoliajan perusteella vaikutti siltä, että Saksa on löytänyt kateissa olleen kliinisyytensä, ja Hollannin haave jatkopaikasta näytti murenevan. Saksa loi myös toisella puoliajalla paljon maalipaikkoja, mutta ei onnistunut viimeistelyssä. Saksan kahden maalin johto piti Gelsenkirchenissä pitkään, kunnes Hollanti nousi tasoihin viimeisen reilun viiden minuutin aikana.

Ensin Quincy Promes laukoi maalin 85. minuutilla Hollannin ensimmäisen todellisen painostusjakson päätteeksi. Virgil van Dijk tuikkasi elintärkeän tasoituksen lisäajalla.

– Tämä oli meille hyvin vaikea ottelu, saksalaiset olivat terävämpiä ja nopeampia ensimmäisellä puoliajalla, sanoi Hollannin päävalmentaja Ronald Koeman.

– Taistelimme tullaksemme mukaan peliin toisella puoliajalla. Heillä oli paikkansa ottelun ratkaisemiseen, mutta taistelumme ja osoittamamme usko riittivät pisteeseen.

Tasapeli nosti Hollannin tasapisteisiin Ranskan kanssa ja lohkovoittoon paremman keskinäisten otteluiden maalieron ansiosta. Hollanti voitti Ranskan lauantaina Rotterdamissa 2–0, Ranska oli kukistanut Hollannin syyskuussa kotonaan 2–1.

Hollanti jatkaa lohkovoittajana Kansojen liigan neljän maan lopputurnaukseen, joka pelataan kesäkuussa Portugalissa. Lopputurnaukseen olivat jo aiemmin selvinneet A-divisioonan muut lohkovoittajat Sveitsi, Portugali ja Englanti.

Löw: Katkeraa

Saksan jääminen lohkokolmoseksi ja putoaminen B-divisioonaan oli varmistunut jo aiemmin. Voitto Hollannista olisi tuonut Saksalle pientä lohtua vaikean vuoden päätteeksi, mutta tämäkin ilta tuotti karvaan pettymyksen. Kesän MM-turnauksessa Joachim Löwin miehistö jäi hallitsevana maailmanmestarina yllättäen alkulohkoon, ja Kansojen liigassa se on jäänyt ilman voittoja. Saksa on hävinnyt tämän kalenterivuoden aikana kuusi ottelua, mikä on eniten sen historiassa.

– Olen tietysti pettynyt tulokseen, mutta olen nähnyt kauden aikana enemmän positiivista kuin negatiivista, Löw sanoi.

– Meitä rankaistiin ja se on katkeraa. Pelasimme suurimman osan ottelusta hyvin, mutta meidän täytyy oppia hoitamaan homma kotiin 2–0-tilanteessa.

Hollanti-peli oli Saksan hyökkääjätähden Thomas Müllerin 100. maaottelu.