Hongan ja HJK:n ottelu päättyi joukkorähinään – ratsupoliisit tulivat kentälle

Hongan ja HJK:n välinen miesten jalkapalloliigan ottelu päättyi Espoossa maalittomaan tasatulokseen. Ottelun päätösvihellyksen jälkeen nähtiin ikävä välikohtaus, kun HJK:n vieraskannattajapäädystä ryntäsi suuri määrä ihmisiä kentälle.

Osa faneista pääsi järjestyksenvalvojien estelyistä huolimatta etenemään kohti Hongan kannattajia. Tilanne eskaloitui kentän laidalla kannattajien välisiksi tönimisiksi ja nyrkkitappeluiksi.

Kentälle tuli myös ratsupoliiseja. Lopulta poliisit ja järjestyksenvalvojat saivat tilanteen rauhoittumaan ja kentän tyhjennettyä.

HJK on jo varmistanut mestaruutensa. Honka taistelee mitaleista, sillä se on kolmannella sijalla. Espoolaisryhmä on kerännyt 30 ottelustaan 49 pistettä. Toisena olevalla RoPSilla on 53 ja Hongan perässä olevilla KuPSilla sekä Ilveksellä 46 pistettä.

Liigassa pelataan tänään vielä ottelut Inter–IFK Mariehamn, Ilves–PS Kemi ja VPS–KuPS.