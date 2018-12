Hradecky ja Lod tyytyväisiä Huuhkajien EM-arpaonneen: "Täysin mahdollinen lohko"

Jalkapallon EM-lohkoarvonnassa arpa toi Suomelle Italian, Bosnia-Hertsegovinan, Kreikan, Armenian ja Liechtensteinin. Karsintalohkot miesten 2020 EM-lopputurnaukseen arvottiin Dublinissa. Suomella on saumansa, näkevät maajoukkuepelaajat Lukas Hradecky ja Robin Lod.

– Täysin mahdollinen lohko. Meidän pitää vain olla heti hyvässä svingissä maaliskuussa, kun karsinnat starttaa, maalivahti Hradecky sanoo Palloliiton sivuilla.

– Jos Kypros olisi tullut Kreikan tilalle, niin tulos olisi ollut vielä parempi. Kreikka oli ehkä pahin vaihtoehto neloskorista. Ykköskorista tullut Italia ei ole enää siinä takapäivien loistossaan, vaan siellä rakennetaan uutta nousua huipulle. Bosnia sen sijaan on kova, sitä ei kaikki varmasti siellä Suomessa tiedäkään. Juttelin Itävallan maajoukkuemiesten kanssa, ja he sanoivat, että Bosnia pelasi heitä vastaan kuin Barca. Siellä on paljon taitoa ja pallonhallintapelaajia. Dzeko kärjessä, saksalaisseuransa Leverkusenin harjoituskeskuksessa arvontaa seurannut Hradecky eritteli vielä.

Lod toteaa Palloliiton sivuilla, että "tehtävä ei ole mahdoton".

– Kaikki ykköskorin maat ovat kovia, paljon helpompia siellä ei ollut. Kakkoskorista saimme ihan suotuisan vihollisen ja ennen kaikkea vältimme Saksan. Se oli ehdottomasti plussaa. Nelonen olisi taas voinut olla helpompi, mutta Kreikka sopii meille ihan hyvin. Olemme juuri pelanneet heitä vastaan kahdesti ja näytimme, että pystymme pärjäämään heille. Odotan innolla, että pelit alkavat.

"Enää ei olla nobodyja"

Syksyinen menestys Kansojen liigassa antoi ryhmälle erään kauan kaivatun asian. Sellaisen, joka on Hradeckyn mukaan ehdoton vahvuus joukkueelle sen lähtiessä kovaan karsintavuoteen.

– Tämän syksyn tärkein asia on sen rakentama itseluottamus. Itseluottamus on ihmeellinen asia. Se on vähän kuin olisi uusi ase arsenaalissa. Me ei olla varmasti enää nobodyja kenenkään silmissä, eikä anneta kenellekään mitään ilmaiseksi. Ei me mennä esimerkiksi Ateenaankaan kumartelemaan, vaan mennään sinne voittamaan, Hradecky toteaa.