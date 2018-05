Hradecky piti HSV:n nollilla – historiallinen putoaminen lähellä

Ainoana seurana kaikki kauden Saksan jalkapallon pääsarjassa 1. Bundesliigassa pelannut hampurilainen HSV ajautui yhä lähemmäs historiallista putoamista, kun Lukas Hradeckyn Eintracht Frankfurt kukisti vieraansa 3–0.

HSV on sarjassa viimeistä edellisenä, kun jäljellä on enää ensi lauantaina pelattava päätöskierros. Eroa edellä olevaan, putoamiskarsintaan vievää paikkaa pitävään Wolfsburgiin on kaksi pistettä. HSV:n on voitettava viimeisellä kierroksella Mönchengladbach ja Wolfsburgin on hävittävä sarjajumbo Kölnille, jotta Hampurissa päästäisiin vielä karsimaan sarjapaikasta.

Hradeckylle ottelu oli sadas Bundesliigassa, ja ainakin toistaiseksi viimeinen kotipeli Eintrachtin riveissä. Suomen maajoukkuemaalivahti siirtyy Eintrachtista muualle tämän kauden jälkeen. Toukokuun 19. päivä Bayern Müncheniä vastaan pelattava Saksan cupin finaali päättää Hradeckyn pelit seurassa.