Huuhkaja-kapteenilta tiukka kannanotto: "USA, mitä v*ttua?"

Lukuisat urheilijat ovat viime päivinä ottaneet kantaa rasismiin ja poliisiväkivaltaan George Floydin kuoleman takia. Keskiviikkona kantansa julkaisi Twitter-tilillään Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv, joka ihmettelee voimakkain sanoin amerikkalaista yhteiskuntaa.

– USA, mitä v*ttua? En usko, että olen ainoa, joka kasvoi varsin ruusuiseen kuvaan Yhdysvalloista. Mahdollisuuksien maa. Maa, joka taistelee ihmisoikeuksien puolesta maailmassa, Sparv aloittaa.

Sparvin mukaan nykyään Yhdysvallat on valtava pettymys. Hän mainitsee viestissään muun muassa vetäytymisen Pariisin ilmastosopimuksesta.

– Maailman todellisen johtajan sijaan käyttäydytte kuin dinosaurus.

Huuhkaja-kapteenin mielestä tilanteessa on kuitenkin ollut nähtävissä toivoa viime päivinä.

– Näin televisiossa protesteja ympäri maata ja sosiaalisen median kanavani olivat täynnä ihmisiä ympäri maailman, jotka vaativat muutosta. Oikeaa muutosta tällä kertaa. Se oli kuin, Amerikka, me katsomme ja olemme saaneet tarpeeksemme.

Sparv sanoo tviitissään, että nyt on aika tehdä valtaa pitävien olo epämiellyttäväksi.

– Kaikilla on mahdollisuus käyttää (viestintä) alustoja. Pysyminen hiljaa ja pysyminen syrjässä on meidän valkoisten liian usein valitsema mukava vaihtoehto. Nyt on aika tviitata, julkaista, kirjoittaa, tukea ja auttaa kaikin tavoin.

– Ovatko he valmiita myöntämään laiminlyöneensä mustia ja epäonnistuneensa rakentamaan yhteiskunnan, jossa KAIKKIA kohdellaan tasa-arvoisesti? Toivon niin, Sparv kirjoittaa.

Tiukkasävyisen kannanottonsa Sparv päättää siteeraamalla Barack Obamaa.

– Aletaan töihin!