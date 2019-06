Huuhkajatähti Teemu Pukki tarvitsee vain lepoa, ruokaa ja maaleja

Teemu Pukki on sen luokan jalkapallotähti, että hän on tottunut vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin tyhjentävästi ja kohteliaasti.

Hyökkääjää ei vaikuta harmittavan edes se, että samoja asioita udellaan päivästä toiseen.

Perjantaina Huuhkajien maalitykki kertoili Tampereen Ratinan stadionilla olevansa valmis taisteluun.

Hän sanoi myös olevansa halukas ratkaisemaan osumallaan EM-karsinnan ottelun Bosniaa ja Hertsegovinaa vastaan.

– Kun puolustus on ”Luken” ( Lukas Hradecky) johdolla kunnossa, yksikin osuma voi riittää. Mielelläni voitan kilpailun vastustajan loistokärkeä Edin Dzekoa vastaan, Pukki tuumi.

Pukin kommentit ovat usein ennalta odotettuja. Olisikin aika kummallista, jos teräväliikkeinen ja hyvän laukauksen omaava hyökkääjä lähtisi pakittelemaan jo ennen peliä.

On Pukkikin toki joskus ladellut ennakkoarvioita hieman epävarmemman oloisena. Nyt takana on kuitenkin loistava kausi Englannin Valioliigaan nousseen Norwichin riveissä, joten itseluottamus on korkealla.

Mistä Pukki sitten jaksaa ammentaa maalivireen pelistä toiseen?

– Pelikunto on nyt toki hienoinen arvoitus, koska edellisestä matsista on jo noin kuukausi. Alla on kuitenkin pienen pakollisen tauon jälkeen hyviä harjoituksia ja pallon kanssa olen saanut tuntumaa etenkin tällä viikolla maajoukkueen harjoituksissa, Pukki selvittää.

Pelipäivä on pelaajalle usein pitkästyttävää odottelua. Pukki ei kuitenkaan myönnä tutkivansa kelloa koko ajan.

– Ottelupäivän ohjelmaan kuuluu ennen stadionille menoa aamukävely tai pientä harjoittelua. Hyvä ruoka on tärkeä ja sen jälkeen lepoa.

– Ainakaan minä en kaipaa mitään erikoista ohjelmaan, eikä minulla ole mitään taikauskoon liittyviä rituaaleja, Pukki kertoo EM-karsintapelin aattona.

Maajoukkueen pelaajat ovat erilaisia yksilöitä ja kaikilla on omat tapansa odottaa pelipäivänä illan kohokohtaa.

Hyökkäyksen toinen avainpelaaja Robin Lod haluaa pääsääntöisesti nukkua päiväunet.

– Silloin se ei toki onnistu, jos peli on aikaisin, Lod sanoo.

Lodilla on välillä vaikeuksia malttaa mielensä.

– Hotelleissa voin pitkästyä aika useinkin, Lod naurahtaa.

Yksi asia yhdistää pelin odottelussa Pukin ja Lodin. Sähköä on ilmassa etenkin silloin, kun pääsee pelaamaan maajoukkueen asussa kotiyleisön edessä.

– Se on nasta fiilis, kun katsomo täyttyy upeista faneistamme. Tunnelmasta saa paljon lisää voimaa kentälle, Lod kehuu.

– Hyvällä kannustamisella on iso merkitys pelaajille, Pukki toteaa.

Niin. Pukki joutui tietysti selvittämään myös tuoretta uutista, jossa Portugalin suurseuran Benfican on kerrottu haluavan tehomiehen riveihinsä.

– En ole ollut niin uutispimennossa ettenkö tietäisi asiasta. En anna spekulaation häiritä, vaan kaikki tekeminen on suunnattu maajoukkueen eteen, Pukki toteaa.