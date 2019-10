Huuhkajat kohtaa tänään Bosnia–Hertsegovinan: otetaanko askel yhä lähemmäs historiaa?

Jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv on ollut aina maajoukkueen fani. Nuorena kannatus jäi kuitenkin pitkälti muuhun kuin otteluissa käymiseen, mutta 32-vuotias Sparv muistaa kuitenkin yhden ottelun erityisen hyvin.

– Suomi vastaan Englanti, Olympiastadikalla aikoinaan. Menimme bussilla Helsinkiin katsomaan peliä. Ja tulimme takaisin keskellä yötä, ja seuraavana päivänä aikaisin kouluun, Sparv muistelee.

– Paul Scholes pelasi, David Beckham pelasi. Ja kaikki muut isot starat. Mutta en muista miten peli päättyi, Sparv myhäilee.

Pitkä bussimatka kotiin Pohjanmaalle lopputalvesta 2001 taisi mennä hieman happamin tunnelmin, vaikka Manchester Unitedin fanille Sparville ottelu varmasti olikin ikimuistoinen. Ottelua johtanut Suomi hävisi MM-karsintapelin 1–2 Michael Owenin maalattua tasoituksen ennen taukoa ja Beckhamin tehtyä vieraille toisen maalin toisen puoliajan alkuvaiheissa.

"Meillä on mahdollisuus tehdä jotain historiallista"

Antti Muurisen luotsaamassa Suomen ryhmässä pelasivat Sparvinkin suurimmat suosikit, Jari Litmanen ja Sami Hyypiä.

– Oli yllättävää, että tuo sukupolvi ei ikinä päässyt arvokisoihin. Tosi, tosi hyvä ryhmä, Sparv toteaa tiettyä haikeutta äänessään.

Nyt tuo Litmaselle, Hyypiälle ja kumppaneille haaveeksi jäänyt arvokisapaikka on lähellä heidän fanilleen. Sparv ja muut nykymaajoukkueen miehet ovat pelanneet itsensä tilanteeseen, jossa pääsy ensi kesän EM-lopputurnaukseen on omissa käsissä. Neljä kierrosta on jäljellä, ja kisapaikkaan oikeuttavaa lohkon kakkossijaa pitävällä Suomella on kolmen pisteen etumatka tiistaina Turussa vastaan tulevaan Armeniaan ja viiden pisteen kaula Bosnia-Hertsegovinaan, joka isännöi Suomea tänä iltana Zenicassa. Ottelu alkaa Suomen aikaa kello 19 .

– Odotukset? Ne tuntuvat hyvältä, mutta tunnen myös selkeästi, että nyt on kovat panokset. Just se vastuu, mikä meillä on ottaa Suomelle ensimmäinen kisapaikka. Se on takaraivossa koko ajan, ja niin on myös tämä lauantain ottelu ollut jo kuukauden, Sparv jää pohtimaan.

– Mutta kyllä se pelaaminen paineen alla, on se vähän kivaakin. Se tarkoittaa, että on tehty jotain oikein ja päästy tähän tilanteeseen.

Paineen, odotusten ja jännityksen takaa pilkistää palkinto.

– Meillä on mahdollisuus tehdä jotain historiallista. Tämä on meidän sukupolvemme isoin mahdollisuus.