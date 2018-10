Huuhkajien jalat pysyvät maassa – kapteeni Tim Sparv johdattaa Suomen Kansojen liigassa Viron kimppuun

Kapteeni Tim Sparv lupaa, että Suomen jalkapallomaajoukkueen pelaajien jalat pysyvät tukevasti maassa, vaikka Kansojen liiga on alkanut vahvasti.

– Jos näkyy ylimielisyyttä, silloin kapteeni sanoo. Se on ihan selvä. Emme voi luulla olevamme parempia kuin olemme, Sparv tiivisti torstaina Tallinnassa.

Huuhkajat-lempinimellä tunnettu Suomi kohtaa perjantai-iltana Tallinnassa Viron, jonka se kukisti syyskuussa Turussa 1–0. Päävalmentaja Markku Kanervan miehistö avasi Kansojen liigan Unkari-kotivoitolla, joten kahden kierroksen jälkeen saldona on kuusi pistettä ja C-divisioonan lohkon kärkipaikka.

Perjantain Viro-ottelusta Suomi hakee luonnollisesti voittoa, ja vaikka kyseessä on vieraskamppailu, kannustuksesta pisteet tuskin jäävät kiinni. Tallinnaan suuntaa arviolta 2 500–3 000 suomalaiskannattajaa.

Selkeä pelitapa tukena

Kansojen liigan porkkanana on EM-paikka, jonne Suomi pääsisi voittamalla lohkonsa ja sen jälkeen divisioonansa pudotuspelit.

– Sinne on pitkä matka, Sparv sanoo painokkaasti, kun puheeseen nousee lohkovoitto.

Kanervan Suomi on puolustanut tiiviisti ja on vastaiskuissaan usein terävä. Pallollisessa pelaamisessa ja pitkissä hyökkäyksissä on parannettavaa.

Tulokset ovat kuitenkin olleet hyviä. Keskikenttämies Sparvin mukaan tämän hetken maajoukkueen vahvuus on selkeys, jota 4–4–2-pelijärjestelmä tukee.

– Pelitapa on nyt kaikille tosi selkeä. Kun tulemme maajoukkueeseen, jokainen tietää tasan tarkkaan, mitä Rive (Kanerva) vaatii ja mikä pelifilosofiamme on. Se on auttanut ajamaan nuoria pelaajia joukkueeseen sisään.

Tällaisia melko tuoreita maajoukkuekasvoja ovat muun muassa Pyry Soiri ja Jasse Tuominen.

– Ei ole aina helppoa tulla nuorena pelaajana miesten maajoukkueeseen, sillä se on eri ympäristö kuin seurajoukkueet ja alle 21-vuotiaat. Selkeys on maajoukkuetoiminnassa erittäin tärkeää, koska yhteinen aika on niin rajallinen, Sparv muistuttaa.

Kitkerä muisto Tallinnasta

Sparv on maajoukkueen konkareita, mutta vuonna 2010 tilanne oli toinen. Tuolloin Suomi hävisi Tallinnassa Virolle harjoitusottelun.

– Muistot täältä eivät ole siltä osin parhaat, kyseisessä ottelussa pelannut Sparv kuittaa.

Vaikka nollassa pisteessä oleva Viro lasketaan monissa arvioissa lohkon heikoimmaksi joukkueeksi, se aiheutti Turussa aktiivisella prässillään Suomelle ajoittain ongelmia.

Sparv nostaa vastustajan riveistä esille kokeneen Konstantin Vassiljevin, jolla on tilillään yli sata maaottelua. Kapteeni myöntää, että Suomen pelaaminen voisi olla nähtyä parempaa.

– Koskaan ei saa olla liian tyytyväinen. Jos haluamme menestyä, se tulee joukkuepelaamisen ja puolustuksen kautta. Meidän täytyy parantaa pallollista pelaamistamme, Sparv sanoo.

Myös seurajoukkueella kulkee

Suomen maajoukkueen viime aikojen tulosten lisäksi Sparvilla on syytä tyytyväisyyteen myös seurajoukkueessaan Midtjyllandissa, joka johtaa Tanskan liigaa.

Midtjylland ilmoitti keskiviikkona päävalmentaja Jess Thorupin siirtymisestä belgialaisen Gentin luotsiksi. Hänet korvaa Kenneth Andersen.

– Se tuli yllätyksenä, ja on hieno mahdollisuus Thorupille. Hän on ansainnut sen, Sparv tiivistää.