Huuhkajien talvileiri vaarassa peruuntua – "Qatariin emme mene"

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen perinteinen tammikuun harjoitus- ja pelileiri on vaarassa peruuntua. Syitä on kaksi: Suomi ei halua leireillä Qatarissa, ja muualle harjoitusvastustajien löytäminen on ollut työn ja tuskan takana.

– Qatariin emme mene. Espanjan Marbellassa olisi mahdollisuus pitää leiri, ja vastustajaa olemme metsästäneet kissojen ja koirien kanssa, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoi lauantai-iltana STT:lle puhelimitse.

Lahti on parhaillaan Bukarestissa Romaniassa, jossa arvottiin miesten EM-turnauksen alkulohkot. Harjoituspelin vastustajan saamiseksi verkot ovat vesillä Bukarestissa.

– Kolme keskustelua on auki. Varmaan viimeistään maanantaina ratkeaa, saammeko Marbellaan järkevän vastustajan.

Mitä jos vastustajaa ei löydy?

– Leiri jää silloin hyvin todennäköisesti välistä, Lahti myönsi.

Suomi on pitänyt alkuvuoden harjoitus- ja pelileirinsä yleensä melko kokeilupitoisella ryhmällä, koska iso osa maajoukkueen vakiokasvoista on kiinni seurajoukkueissaan.

Viime tammikuussa Huuhkajien harjoitus- ja pelileiri Qatarissa keräsi runsaasti kritiikkiä. Syynä oli Qatarin ihmisoikeustilanne. Maa järjestää vuoden 2022 MM-turnauksen, ja useat järjestöt ovat raportoineet muun muassa stadioneiden rakentamiseen liittyvistä ihmisoikeusrikkomuksista.

Asia sai tuolloin Suomessa lisää näkyvyyttä, kun HJK:n hyökkääjä Riku Riski kieltäytyi leiristä eettisten syiden takia.

– Liittohallituksesta keskustelimme asiasta. Mielipiteet olivat asian suhteen aika selkeät, vaikkei varsinaista päätöstä tehty. Olen ehtinyt matkan aikana keskustella myös Riven (päävalmentaja Markku Kanerva) kanssa. Siltä osin asia on selkeä, Lahti sanoi viitaten Qatarin jäämiseen sivuun Huuhkajien leirivaihtoehdoista.