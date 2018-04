IFK Mariehamnin entinen maalivahti kärähti kokaiinista Ruotsissa

Jalkapalloseura IFK Mariehamnissa vuosina 2010–2012 pelannut yhdysvaltalaismaalivahti Josh Wicks on kärähtänyt kokaiinin käytöstä. Wicks edustaa nykyisin Ruotsin liiga Allsvenskanissa pelaavaa Siriusta, joka vahvisti Wicksin dopingkäryn torstain lehdistötilaisuudessa.

Wicks, 34, antoi positiivisen näytteen huhtikuun ensimmäisenä päivänä pelatun Hammarby-ottelun jälkeen.

– Hän on rikki. Jalkapallo on hänen ammattinsa ja nyt hän ei voi jatkaa ammattiaan. Hän on myös surullinen, miten hän on voinut tehdä tällaisen virheen, Siriuksen puheenjohtaja Ove Sjöblom kuvaili Wicksin tuntemuksia.

Suomessa Wicks puski päällään Hakan Albert Kuqia liigacupin ottelussa helmikuussa 2012 niin, että Kuqin nenä murtui. Wicksin ja IFK:n tiet erosivat pian välikohtauksen jälkeen.