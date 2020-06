Italian jalkapalloliiga Serie A potkaistiin käyntiin koronatauon jälkeen

Italian jalkapalloliiga Serie A on potkaistu käyntiin koronapandemian aiheuttaman melkein kolmen ja puolen kuukauden tauon jälkeen. Ensimmäisenä pelikentälle ehti lauantaina ottelupari Torino–Parma.

Koronatauon jälkeisen Serie A:n avausmaalin Torinon Stadio Olimpicolla teki 16. minuutilla Nicolas N'Koulou, joka vei kotijoukkueen 1–0-johtoon.

Italian Serie A:ta on pelattu viimeksi 9. maaliskuuta. Sarjaa johtaa Juventus pisteellä ennen Laziota. Serie A:ta on jäljellä 12–13 ottelukierrosta, ja sarja on tarkoitus pelata loppuun elokuun alkuun mennessä.