Italiassa pääministeri ei vielä päättänyt Serie A:n jatkumispäivää – urheilijat harjoittelemaan jo viikon päästä

Italian pääministeri Giuseppe Conte ei ole tehnyt vielä päätöstä maan jalkapallon pääliiga Seria A:n jatkamisesta.

Urheilijat voivat palata harjoittelemaan viikon päästä maanantaina ja joukkueharjoitukset voi aloittaa 18. toukokuuta, Conte avasi. Samalla hän kertoi, miten Italiassa tullaan luopumaan osasta koronavirusrajoituksista.

Pääministerin mukaan liiga jatkuu, kun se on turvallista. Se keskeytettiin maaliskuun alussa tilanteessa, jossa Juventus johtaa Laziota pisteellä.

Italian jalkapallopäättäjät ilmoittivat torstaina, että Serie A:n päättymispäivää on siirretty kesäkuun lopusta elokuun 2. päivään.

Serie A:n 20 seuraa päättivät aikaisemmin yksimielisesti, että kausi pelataan loppuun. Lopullinen päätösvalta asiassa on kuitenkin Italian hallituksella.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Italiassa on vahvistettu yli 197 000 koronavirustartuntaa. Se on yli 3 260 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Vastaava luku Suomessa on 826. Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 26 600 ihmistä. Se on eniten koko Euroopassa.