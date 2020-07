JJK kohtaa sarjanousija FC Kiiston Harjulla kello 17 – katso suora lähetys Tapio Suomisen selostamana

JJK Jyväskylä pelaa jalkapallon Kakkosessa vaasalaista FC Kiistoa vastaan Harjun stadionilla. Ottelu alkaa kello 17. JJK taistelee Kakkosen C-lohkon kärkipaikasta. Sarjanousija Kiisto on sen sijaan hävinnyt kaikki neljä pelaamaansa ottelua.

– Olen nähnyt heiltä yhden matsin. Heillä on ollut aika vaikea alkukausi. Sen yhden pelin perusteella vastassa on aika suoraviivainen joukkue. Uskon, että olemme kuitenkin aika vahvoilla heitä vastaan. Meillä on hyvä treeniviikko takana, JJK:n päävalmentaja Basam Elfadl ennakoi.

– Toivottavasti ollaan tähän peliin valmiimpia. On yritetty saada treeneissä pallollista peliä nopeammaksi, että saadaan enemmän maalipaikkoja. Vaajakoskea vastaan oltiin ehkä vähän hitaita pallon kanssa, FC Vaajakoskea vastaan pelatun paikallisottelun 2–1-maalillaan ratkaissut Mikko Manninen tuumii.

Keskisuomalaisen ottelulähetystä selostaa Tapio Suominen.