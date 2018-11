JJK nimesi uuden päävalmentajan – "Hän tulee olemaan nuorelle joukkueelle erinomainen luotsi"

Basam Elfadl, 26, on jalkapallon Kakkoseen pudonneen JJK:n päävalmentaja kaudelle 2019.

– Nyt lähdetään rakentamaan uutta alkua ja Basam sopii tähän todella hyvin. Halusimme valmentajan, joka edustaa ns. modernia valmentajatyyppiä. Täällä Jyväskylässä meillä on yliopisto, KIHU ja aluevalmennuskeskus, joten on tärkeää, että meillä on päävalmentaja, joka tuntee näiden tarjoamat mahdollisuudet. Basamin tausta liikuntatieteellisessä antaa tähän hyvät lähtökohdat. Hän on ollut pitkään mukana juniorijoukkueissamme ja viesti sieltä on ollut äärimmäisen positiivinen. Mielestämme Basam sopii ilmeeseemme erittäin hyvin ja tulee olemaan nuorelle joukkueelle erinomainen luotsi, JJK:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Hietanen toteaa.

Basam, 26, on kuudennen vuoden liikuntatieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistosta ja ollut mukana JJK:ssa jo vuoden 2013 syksystä.

Basam on toiminut valmennustehtävissä useammassa juniori-ikäluokassa ja viime kaksi vuotta hän on ollut B-junioreiden valmennustiimissä. Aikaisempaa kokemusta miesten joukkueista ei hänellä valmentajana ole.

– Olen erittäin innoissani uudesta tehtävästä. Tämä on jälleen uusi haaste ja askel eteenpäin omassa tekemisessä. Pääsee tekemään ja kokemaan asioita isommassa mittakaavassa ja ympäristössä. Hyvät, jännittyneet fiilikset, mutta odotan jo paljon, että pääsisi näkemään jätkiä kasvotusten ja vetämään treenejä, Elfadl toteaa.