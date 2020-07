JJK on selkeä ennakkosuosikki sarjanousijaa vastaan, vaikka derbysankari Mannisen kalastushommat menivät pieleen – katso suora lähetys JJK–Kiisto-ottelusta

JJK Jyväskylä pelaa lauantaina kauden toisen kotiottelunsa jalkapallon Kakkosessa, kun Harjun stadionilla on vastassa sarjanousija FC Kiisto Vaasasta. Kakkosen C-lohkon kärkipaikasta taisteleva JJK on ottelussa selkeä suosikki, sillä Kiisto on hävinnyt kaikki neljä pelaamaansa ottelua.

– Olen nähnyt heiltä yhden matsin. Heillä on ollut aika vaikea alkukausi. Sen yhden pelin perusteella vastassa on aika suoraviivainen joukkue. Uskon, että olemme kuitenkin aika vahvoilla heitä vastaan. Meillä on hyvä treeniviikko takana, JJK:n päävalmentaja Basam Elfadl vakuuttaa.

FC Vaajakoskea vastaan pelatun derbyn voiton ratkaissut JJK:n keskikenttäpelaaja Mikko Manninen ei ole ehtinyt työkiireiltään juurikaan perehtyä vastustajaan. Hänen keskittymisensä on ollut puhtaasti oman joukkueen tekemisessä, jossa riittää vielä parannettavaa.

– Toivottavasti ollaan tähän peliin valmiimpia. On yritetty saada treeneissä pallollista peliä nopeammaksi, että saadaan enemmän maalipaikkoja. Vaajakoskea vastaan oltiin ehkä vähän hitaita pallon kanssa, Manninen tuumii.

Hän työskentelee pelaamisen ohella JJK Junioreiden valmennuspäällikkönä ja kiirettä on riittänyt.

– Ennen FCV-peliä oli työputki päällä ja tein vähintään 12-tuntisia työpäiviä. Tämä viikko on ollut vähän kevyempi, Manninen huokailee.

Hän vakuuttaa, että kunto on riittävällä tasolla Kakkosen peleihin, vaikka treenaaminen on jäänyt viime aikoina vähemmälle. Kaikkiin edustusjoukkueen treeneihin hän ei ole voinut osallistua.

– Tällä harjoittelumäärällä homma toimii ihan hyvin. Tällä hetkellä en pysty enempää treenaamaan. Tietysti voi miettiä, onko järkeä kiertää Kakkosen pohjoislohkoa tällä työmäärällä ja kolmen lapsen vuoroviikkoisänä, 35-vuotias Manninen pohdiskelee.

Derbyn jälkeen Manninen ilmoitti pitävänsä muutaman päivän vapaata ja käyvänsä kalalla. Hän kävi heittämässä lohta Tornionjoella. Tuliko saalista?

– Kyllä aika heikosti meni kalastukset. Oltiin kolme päivää vesisateessa ja yhden siiman pääsin katkaisemaan. Siinäpä se oli, Manninen naureskelee.

JJK pienentää katsomokapasiteettia huomattavasti FCV:tä vastaan pelatusta paikallisottelusta, johon tuli peräti 1 700 katsojaa. Lauantaina käytössä on kaksi 500 katsojan lohkoa.

– Rakennetaan katsomo 1 000 katsojalle. Lohkot ovat vähän isompia, kun viime ottelussa ihmiset olivat vähän huolissaan turvaväleistä. Käytännössä koko katsomo jaetaan kahteen osaan, JJK:n joukueenjohtaja Sanna Kahila kertoo.

Ennakkolipunmyynti sulkeutuu hieman ennen kello 17 alkavaa ottelua lauantaina. Ovelle jätetään Kahilan mukaan myyntiin 100–200 lippua, riippuen siitä, paljonko ennakkolippuja menee kaupaksi.

– Suosittelen ostamaan lipun ennakkoon, että pääsee varmasti sisään. Ettei tarvitse myydä ei oota, Kahila painottaa.

– Kiva olisi nähdä, että tulee paljon ihmisiä paikalle. Meidän jengi tykkää pelata, kun on paljon katsojia, Elfadl puolestaan toivoo.

Kello 17 alkava JJK:n ja FC Kiiston välinen kamppailu on nähtävissä suorana lähetyksenä Keskisuomalaisen verkkosivuilla. Ottelun selostaa Tapio Suominen.