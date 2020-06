JJK teki kovan värväyksen – toimittajalegenda Tapio Suominen selostaa kauden kotiavauksen

JJK kohtaa kauden ensimmäisessä kotipelissään FC Vaajakosken 2. heinäkuuta. Koronarajoituksista johtuen Harjulle mahtuu rajallinen määrä yleisöä, mutta JJK:n kotiottelut striimataan Keskisuomalaisen verkkosivuilla. Tärkeään paikallispeliin seura värväsi selostajaksi Ylellä pitkän uran tehneen Tapio Suomisen.

– Ensin mietittiin, että haetaanko selostajaa lehti-ilmoituksella. Sitten tuli mieleen, että hyvä ystäväni Suomisen Tapsa opiskeli aikanaan Jyväskylässä liikunnalla. Soitin hänelle ja hän oli heti tosi innoissaan tulossa selostamaan, JJK:n myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen vahvistaa.

Sopimus koskee alustavasti ainoastaan JJK:n ja FC Vaajakosken välistä ottelua. Jatkosta päätetään sen jälkeen.

– JJK–Vaajakoski-ottelun selostan ja sitten katsotaan, onko edellytyksiä jatkaa. Halutaan molemmin puolin varmistua, että tuote on niin sanotusti kunnossa. Uskon kyllä, että homma hoituu laadukkaasti, Suominen kommentoi Keskisuomalaiselle.

Sopimuksen jatkaminen on myös taloudellinen kysymys, sillä JJK tarvitsee Suomisen palkkaukseen tukea yhteistyökumppaneilta. Tarkempaa summaa Vesalainen ja Suominen eivät paljasta.

– Yhteistyökumppanimme Herrasen Putki Oy maksaa Tapsan palkan ekassa pelissä. Sanotaan, että ihan ammattimiehen palkka, Vesalainen paljastaa.

Mielenterveysongelmista viime vuosina kärsineen Suomisen ura Ylellä päättyi dramaattisesti potkuihin pari vuotta sitten. Hämeenlinnassa nykyään asuva selostajalegenda on sairaseläkkeellä, mutta töitäkin hän edelleen tekee.

– Olen onnekkaassa tilanteessa. Minulla on edelleen mahdollisuus tehdä töitä, kun niitä on tarjolla. Luen muun muassa äänikirjoja WSOY:lle. Terveystilanne on tällä hetkellä hyvä, joten tohdin ottaa JJK:n tarjoaman haasteen vastaan, Suominen kertoo.

Suominen selosti viime talvena kaarinalaisen Ura Basketin Korisliigapelejä Elisa Viihteelle. Edellisen kerran hän selosti jalkapalloa Ylellä vuonna 2017.

– Onhan siitä tovi jo vierähtänyt. 30 vuotta olen kuitenkin tätä ammatikseen tehnyt. Uskoisin, että homma hoituu, Suominen vakuuttaa.

– JJK:hon minulla ei varsinaisesti ole erityistä suhdetta, mutta Jyväskylään toki. Neljä vuotta nuorena miehenä vietin siellä aikaa ja opiskelin. Vaikka turkulaispoika olen alunperin, niin Jyväskylällä on paikka sydämessä.

Suominen opiskeli Jyväskylän yliopistossa liikuntahallintoa vuosina 1985–89.

– En ehtinyt koskaan valmistua, kun Yle pahus vieköön vei mennessään, Suominen veistelee.

Nyt hän tekee paluun Jyväskylään ainakin yhden ottelun ajaksi.

– Tiedän, että JJK:ssa tehdään hommia kunnianhimoisesti. Näen mahdollisena sen, että jonkinlaisella aikajänteellä Jyväskylässä pelataan taas pääsarjajalkapalloa miestenkin puolella, Suominen povaa.