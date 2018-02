Jalkansa loukannut Neymar joutuu leikkaukseen

Ranskalaisen jalkapalloseuran PSG:n brasilialaishyökkääjä Neymar on sivussa loukkaantumisen vuoksi "ainakin kuusi viikkoa", kertoi tähtipelaajan isä. PSG puolestaan tiedotti, että Neymarin jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt.

Keskiviikkoiltana PSG vahvisti, että Neymar käy loppuviikosta Brasiliassa leikkauksessa. Neymar, 26, loukkaantui viime sunnuntain Marseille-pelissä.

– PSG ei laske mitään Neymarin varaan tulevissa otteluissa. Neymarin hoidot kestävät kuudesta kahdeksaan viikkoa, Neymar senior kertoi ESPN Brasilialle.

Leikkaus tietää sitä, ettei Neymaria nähdä Mestarien liigan toisessa neljännesvälieräpelissä Real Madridia vastaan. Brasilialaislehti Globo Esporten mukaan Neymar saattaa olla sivussa jopa toukokuulle asti.

