Jalkapalloliigan SJK hankki topparin sarjaporrasta alempaa

Miesten jalkapalloliigan Seinäjoen Jalkapallokerho on vahvistanut rivejään 22-vuotiaalla puolustajalla Samba Bengalla. Senegalilaispelaaja saapuu SJK:hon sarjaporrasta alempaa, Ykkösen raaseporilaisseura EIF:stä.

Suomeen täksi kaudeksi tullut Benga pelasi EIF:ssä yksitoista ottelua ja teki kaksi maalia.

– Hän ei ole ehkä heti täysin valmis liigaan, ja meillä on myös tällä hetkellä varsin vakaa puolustuslinja, joten meidän näkökulmasta hän on ehdottomasti satsaus tulevaisuuteen, SJK:n päävalmentaja Alexei Eremenko sanoi tiedotteessa.

Benga on saanut jalkapallokasvatuksensa Italiassa, jossa 192-senttinen toppari on edustanut neljää eri seuraa kolmannella ja neljännellä tasolla. Lisäksi Benga on pelannut Romaniassa.