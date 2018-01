Jalkapalloliigan pelit painottuvat viikonloppuihin

Viikonloppupelit painottuvat vahvasti miesten jalkapalloliigan otteluohjelmassa. Liiga julkaisi tulevan kauden otteluohjelmansa keskiviikkona, ja myös avauskierros osuu viikonloppuun.

Kausi potkaistaan käyntiin lauantaina 7. huhtikuuta otteluilla VPS–Inter ja SJK–PS Kemi. Muut joukkueet pääsevät tositoimiin seuraavana päivänä, joten kierros pelataan kokonaisuudessaan samana viikonloppuna.

Jalkapalloliigan toimitusjohtajan Timo Marjamaan mukaan painotuksissa näkyy se, että kansainvälisillä kentillä mukana olevien joukkueiden taakkaa on kevennetty europelien aikana.

Otteluohjelmaan saattaa tulla pelisiirtoja mahdollisten eurovenymisten takia.

– Jos jokin suomalaisjoukkue menee eurokentillä eteenpäin, sitä täytyy tukea. Se on koko suomalaisen jalkapallon kannalta tärkeää, Marjamaa sanoo.

Kesätaukoa ei pidetä

Ensi kesänä pelataan jalkapallon MM-kisat Venäjällä. Suomi ei ole turnauksessa mukana, eikä liigassa pidetä kesätaukoa.

Otteluohjelmaan tuo haasteita heinäkuussa Seinäjoella ja Vaasassa pelattavat alle 19-vuotiaiden EM-kisat.

– Emme mitenkään pysty kokonaan väistämään MM-kisoja. Alle 19-vuotiaiden EM-kisat ovat hieno asia. Seinäjoen ja Vaasan stadionit ovat poissa käytöstämme 10. heinäkuuta alkaen ja päättyen kuun lopussa.

Helsingin paikallispelit poistuvat liigakartalta, kun HIFK putosi sarjaporrasta alemmas.

Turun paikallistaistelut sen sijaan palaavat, kun TPS nousi. Ensimmäinen Turun derby pelataan 21. huhtikuuta, jolloin Inter isännöi TPS:ää.

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen paikallisottelu pelataan 26. toukokuuta, kun HJK ja sarjanousija Honka iskevät yhteen Helsingissä.

Pohjanmaan joukkueet VPS sekä SJK kohtaavat ensimmäisen kerran 1. kesäkuuta, ja RoPS sekä PS Kemi avaavat taistelun Lapin herruudesta 22. huhtikuuta. PS Kemi pelaa alkukauden evakossa Rovaniemellä ja Oulussa.

Pelien alkamisajoissa on huomioitu seurojen toiveita, ja niissä on paljon vaihtelua. SJK on pääosin luopunut viime kauden myöhäispeleistään.