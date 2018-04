Jalkapalloliigassa ulkomaalaisia noin joka kolmas – sekin hiertää

Jalkapalloliigaan kuuluu aina tietynlainen päivittely siitä, kuinka paljon pääsarjassa pelaa ulkomaalaisia pelaajia. Ja vaikka osuus ei vieläkään ole kuin 30 prosentin tienoilla (Englannin Valioliigassa prosentti on 68), aina löytyy niitä, joiden mielestä ulkomaan miehiä pitäisi olla vähemmän.

– Mielestäni ulkomaalaisista puhutaan täällä liikaa. Voitimme mestaruuden viime vuonna, mutta tuntuu, ettei sitä tavallaan lasketa, koska meillä oli paljon ulkomaalaisia pelaajia, Suomeen 2007 ensimmäisen kerran tullut ja pari vuotta sitten Belgiasta tänne palannut HJK:n kapteeni Rafinha puuskahtaa.

– On vain pelaajia, ja hyvien pelaajien pitäisi olla tervetulleita. Belgiassa saattoi olla kentällä vain pari belgialaista, mutta seuraavana päivänä puhuttiin kuitenkin vain jalkapallosta. Ei siitä, kuinka paljon ulkomaalaisia oli kentällä.

Viikonloppuna alkavalla kaudella ulkomaalaisia nähdään erityisen paljon esimerkiksi PS Kemin ja IFK Mariehamnin esiintyessä. Seuroilla ja paikkakunnilla on huomattaviakin eroja, mutta myös yhtäläisyyttä.

– Emme pysty vielä tällä hetkellä tuottamaan omalta alueelta tarpeeksi liigapelaajia. Ja kyllä suomalaisten pelaajien saaminen Kemiin on aina vähän haastavaa. Siksi on helpoin ja monesti myös huokein ratkaisu ottaa ulkomaalaispelaajia, PS Kemin päävalmentaja Jari Åhman painottaa.

– Se on meille ihan normaalia. Kunhan vain on hyvä ihminen ja hyvä pelaaja.

Maarianhaminaankin on vaikea saada mannersuomalaisia. Liikenne kulkee sujuvammin länsinaapuri Ruotsista.

– Monet tavoittelemistamme pelaajista ovat valinneet HJK:n, SJK:n, KuPSin, Interin tai jonkun muun. Ehkä suurin syy tuohon on kuitenkin saaren syrjäisyys sekä kieli, IFK-luotsi Peter Lundberg pohtii.

Kaunis paikka olla - ja pelata

Rafinhan murehtimaa asennoitumista kuvastaa myös toisen kapteenin, PS Kemin kolumbialaisen Julian Guevaran kohtaama ilmapiiri.

– Nyt olen kapteeni, ja se on suuri kunnia. Ulkomaalaisena pelaajana se on myös suuri haaste. Osin siksi, että joskus eurooppalaisilla ei ole kovin hyvää käsitystä eteläamerikkalaisista pelaajista. Jotkut saattavat ajatella, että me kolumbialaiset emme ole tarpeeksi ammattimaisia, tai tarpeeksi kurinalaisia. On ollut hienoa näyttää ihmisille, kuinka kolumbialainen pelaaja tekee kovasti töitä, Guevara sanoo.

– Mutta olen aina sanonut, että voin asua missä vain jos perheeni on vierelläni. Ja kuten olen myös aina sanonut, tämä maa on aivan uskomattoman kaunis paikka olla ja pelata.

On vain pelaajia, kuten Rafinha sanoo.