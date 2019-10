Jalkapallomestaruus tänään pelissä "vuosikymmenen hienoimmassa ottelussa"

Jalkapallon miesten Suomen mestaruus on pelissä tänään Turussa, kun Inter kohtaa liigan päätöskierroksella vieraakseen saapuvan Kuopion Palloseuran. KuPS johtaa sarjaa kahdella pisteellä Interiin, joten turkulaiset tarvitsevat voiton mestaruuteen. KuPSille riittää tasapelikin.

Käy ottelussa miten käykään, mestaruutta juhlitaan varsin pitkästä aikaa. Interin toistaiseksi ainoa Suomen mestaruus on vuodelta 2008. KuPS on voittanut historiansa aikana viisi mestaruutta, joista viimeisin on vuodelta 1976.

– Tämä on tämän vuosikymmenen hienoin ottelu. Olen iloinen, että saan olla mukana, KuPS-valmentaja Jani Honkavaara toteaa.

Honkavaaran poppoolla oli mahdollisuus mestaruuden sinetöimiseen jo kaksi viikkoa sitten, mutta kotitasapeli Hongan kanssa ja Interin voitto HJK:sta siirsivät ratkaisun maaottelutauon perään.

– Panosta tietenkin riittää, mutta valmistautuminen otteluun on ollut silti ihan normaalia. Valmentaja tykkää aina, kun saa aikaa joukkueen kanssa, pelaajilla tämä peli on ehkä enemmän ollut mielessä (kahden viikon aikana). Olemme tämän porukan kanssa olleet aiemminkin aika pahoissa paikoissa, ja aina niistä on selvitty, Honkavaara kuvailee pariviikkoista odotusta.

Mahdollisuus kirsikkaan kakun päällä

Interin päävalmentaja Jose Riveiro antaa seuran sivuilla porukkansa kaudelle arvosanaksi kiitettävän ysin.

– Nyt meillä on vielä mahdollisuus laittaa kirsikka kakun päälle, espanjalaisluotsi sanoo.

– Totuus on, että ottelun alkaessa KuPS on mestarin paikalla. Heillä on siis vain hävittävää. Heillä oli jo mahdollisuus ratkaista mestaruus, ja edelleen he ovat kaksi pistettä edellä, joten suosikista ei siinä mielessä ole epäselvyyttä.

Kannustusta riittää, sillä Turun nykymuotoisen stadionin yleisöennätys 9 089 on rikkoutumassa. Ottelu on loppuunmyyty, ja Interin mukaan jopa 9 200 katsojaa saattaa olla todistamassa "vuosikymmenen hienointa ottelua".

– Pyydän kaikkia myös pelaamaan ja elämään peliä kanssamme niin kuin tapahtui Suomen maajoukkueen kanssa tiistaina. Tästä tulee fantastinen ottelu niin Interille kuin koko suomalaiselle jalkapallollekin, Riveiro uskoo.

Päätöskierroksella ratkeaa myös SM-pronssi. Siitä kamppailevat Honka ja Ilves ovat tasapisteissä, ja Honka kohtaa kotonaan IFK Mariehamnin ja Ilves kotonaan HJK:n.

Päivän ottelut alkavat kello 15.