Jalkapallon Kolmosessa odotettavissa kutkuttava loppuhuipennus – FC Blackbird johtaa sarjaa, JJK ajaa takaa ja JPS on noussut kolmanneksi

Jalkapallon Kolmosessa, Itä- ja Keski-Suomen lohkossa tullaan syksyn mittaan näkemään jyväskyläläisittäin kaikkien aikojen mielenkiintoisin loppuhuipennus. Sarjassa pelaa kolme joukkuetta Jyväskylästä: FC Blackbird, JJK ja JPS. Samainen kolmikko on vallannut sarjan kolme kärkisijaa, kun kautta on jäljellä joukkueesta riippuen kuudesta kahdeksaan ottelua.



Sarjan voitto ja nousupaikka Kakkoseen tullaan mitä ilmeisemmin ratkaisemaan FC Blackbirdin ja JJK:n välillä. Kesäkuussa paikallisottelussa Vesa-Matti Alhosen viime hetkien maalilla JJK:n kaatanut Blackbird johtaa sarjaa kerättyään 35 pistettä. ”Mustarastaat” ovat 14 ottelustaan voittaneet 11, pelanneet kahdesti tasan ja hävinneet kerran. Kolmosen maalipörssiä 14 osumalla johtaa Blackbirdin Tomi Petrescu, joka vielä viime kaudella edusti JJK:ta Ykkösessä.



-Kausi on sujunut kokonaisuudessaan ihan hyvin. Loppukauden tavoitteena meillä on voittaa pelit yksi kerrallaan, kommentoi FC Blackbirdin joukkueenjohtaja Mikko Mutka.



Viime kaudella FC Blackbird voitti Kolmosen lohkon, muttei ottanut vastaan nousupaikkaa Kakkoseen, koska seuralla ei ollut mahdollisuuksia vastata sarjatason nousun aiheuttamiin budjettivaatimuksiin. Nyt mahdolliseen nousuun tämän kauden päätteeksi ei Blackbirdin joukkueesta kommenttia irronnut vielä tässä vaiheessa.



Myös JJK:lla sarjan voitto omissa käsissä



JJK on sarjassa takaa-ajajana kerättyään 31 pistettä. Sarjan voitto on kuitenkin vielä ”Kettupaitojen” omissa käsissä, sillä JJK on pelannut yhden ottelun Blackbirdia vähemmän. JJK nousee varmuudella sarjakärkeen, mikäli se voittaa rästipelinsä sekä kauden toisessa paikalliskohtaamisessa Blackbirdin; olettaen toki, ettei pistemenetyksiä tielle muuten sattuisi.



-Pelit ovat sujuneet positiivisesti ja olen kokonaisuuteen tyytyväinen, vaikka viilattavaa aina löytyy, kommentoi JJK:n päävalmentaja Basam Elfadl.



JJK:ssa halua nousta välittömästi takaisin kohti korkeampia sarjatasoja ei peitellä. Tai ainakin valmennuksen loppukauden tavoite on selvä.



-Sarjan voitto, Elfadl sanoo.



Myös maalieron perusteella kärjessä on tasaista. Blackbirdin maaliero on kihauksen verran parempi, sillä joukkue on tehnyt 52 maalia ja päästänyt pallon omiinsa seitsemän kertaa. JJK:n vastaavat lukemat ovat 51 ja seitsemän. JJK:n tehdyt maalit ovat jakautuneet tasaisesti hyökkäyspään nelikolle: Robin Saastamoinen (11), Eeli Liukkonen (10), Niklas Kauppinen (9) ja Leevi Kemppainen (8).



JPS:n panostukset kantaneet hedelmää



Lisämausteensa kärkipäähän tuo mainiota kautta pelaava JPS eli Jyväskylän Seudun Palloseura. Viime kaudella kahdeksanneksi jäänyt JPS on napsinut voittoja hyvää tahtia etenkin heinäkuussa vietetyn sarjatauon jälkeen ja noussut kolmanneksi. Sarjapisteitä on kasassa 23.



-Pelit ovat menneet vaihtelevasti. Joukossa on hyviä pelejä ja sitten huonoja suorituksia, jotka olisi pitänyt kääntää voitoksi. Ei me pelkästään kolmossijaan olla tyytyväisiä, vaikka nousupaikka taitaa olla jo mennyt. Loppuun asti taistellaan ja pyritään pelaamaan kaunista joukkuepeliä, sanailee JPS:n päävalmentajana toista kautta toimiva Yari Jahad.



Jahad näkee, että JPS on pyrkinyt panostamaan jalkapalloon ja joukkueen kehittämiseen viime kausia enemmän. Joukkue onkin saanut riveihinsä sarjatasoon nähden nimekkäitä vahvistuksia, kuten aiemmin JJK:ssa pelannut Settyslas Loutelamio ja muun muassa JJK:ta sekä KPV:tä urallaan edustanut Aram Hasanzada.



JJK huomenna pitkästä aikaa Harjulla, Blackbird ja JPS viikonloppuna Viitaniemessä



Tällä viikolla kaikki kolme Jyväskylän joukkuetta ovat vauhdissa kotiotteluiden merkeissä. JJK pääsee pitkästä aikaa kotinurmelle, kun se keskiviikkona saa Harjulle vieraaksi Varkauden. Viimeisimmän kotiottelunsa ja heinäkuun kesätauon jälkeen JJK on pelannut kolme vierasottelua, jotka se on kaikki voittanut.



-Meillä on Varkautta vastaan hampaankolossa viime pelistä, muistuttaa Elfadl kevätkierroksesta, jolloin JJK kärsi Varkaudessa 3-1-tappion.



FC Blackbird kohtaa perjantaina Viitaniemen montussa Riistavedeltä Pohjois-Savosta saapuvan AC BARCAn. Blackbird on kesätauon jälkeen pelannut neljä ottelua, joista se on voittanut kolme ja pelannut kerran tasan.



JPS isännöi lauantaina SC Riverballia. Joensuulaiset ovat tällä hetkellä sarjataulukossa neljäntenä eli vahvin ei-jyväskyläläinen joukkue.



Tämän viikon Itä- ja Keski-Suomen Kolmosen ottelut Jyväskylässä:

* JJK – Warkaus JK keskiviikkona 21.8. klo 19:00 Harjun Stadionilla

* FC Blackbird – AC BARCA perjantaina 23.8. klo 19:00 Viitaniemessä

* JPS – SC Riverball lauantaina 24.8. klo 15:30 Viitaniemessä



Jäljellä olevat Jyväskylän paikalliskamppailut Kolmosessa:

* FC Blackbird – JPS perjantaina 6.9. klo 19:00 Viitaniemessä

* JJK – JPS perjantaina 20.9. klo 19:00 Harjun Stadionilla

* FC Blackbird – JJK keskiviikkona 25.9. klo 19:00 Harjun Stadionilla