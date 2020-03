Jalkapallon maailmanmestarilla todettiin koronavirustartunta

Ranskan riveissä jalkapallon maailmanmestaruuden 2018 voittaneella Blaise Matuidilla on todettu koronavirustartunta, hänen italialaisseuransa Juventus kertoi tiistaina. Matuidi, 32, on oireeton, mutta hän on "vapaaehtoisessa kotieristyksessä".

Matuidin joukkuetoveri Daniele Ruganilla todettiin koronatartunta viime viikon keskiviikkona. Hän oli ensimmäinen huippusarjojen pelaaja, jolta virus diagnosoitiin. Koko Juven joukkue asetettiin sen jälkeen karanteeniin.

Italian pääsarja Serie A:n pelaajilla on todettu kaikkiaan 12 tartuntaa. Näistä seitsemän on Sampdorian joukkueesta ja kolme Fiorentinan ryhmästä.