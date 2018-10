Jalkapallotähti Arda Turania uhkaa pitkä vankeustuomio

Syyttäjä vaatii turkkilaisjalkapalloilija Arda Turanille 12 ja puolen vuoden vankeusrangaistusta seksuaalisesta häirinnästä, ampuma-aserikoksesta ja pahoinpitelystä.

Turanin väitetään lyöneen istanbulilaisen yökerhon edessä paikallista poptähteä Berkay Sahinia niin, että laulajan nenä murtui. Turkkilaismedian mukaan Turan olisi myöhemmin tullut ase mukanaan sairaalaan, jossa Sahinia hoidettiin, ja vaatinut tulla ammutuksi.

Muun muassa Atletico Madridia ja Barcelonaa edustaneen Turanin jalkapalloura on ollut viime aikoina laskussa. Hyökkäävä keskikenttämies on edelleen Barcelonan pelaaja, mutta on nykyään lainalla turkkilaisessa Basaksehirissä. Toukokuussa hän sai 16 ottelun pelikiellon tönittyään tuomaria kesken ottelun.

Turan on pelannut urallaan sata maaottelua.

Syyttäjän vaatimuksista kertoi turkkilainen uutistoimisto Anadolu. Myös Sahinille vaaditaan vankeusrangaistusta.