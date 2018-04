Jerome Boateng: Koko joukkueen pitää kiusata Cristiano Ronaldoa

Bayern Münchenin ja Saksan jalkapallomaajoukkueen toppari Jerome Boateng jakaa vastuun Cristiano Ronaldon paimentamisesta koko joukkueelle. Real Madridin hyökkääjän vahtiminen on Boatengin mielestä keskeinen tehtävä, kun Bayern isännöi keskiviikkona Real Madridia Mestarien liigan välierissä.

Ronaldo on tehnyt tällä kaudella maalin jokaisessa Realin europelissä. Hänellä on Mestarien liigan otteluista 15 osumaa, joten hän on 17 maalin ennätyksensä jäljillä.

– Ronaldon pysäyttämiseen tarvitaan koko joukkue, Boateng ennakoi ottelua Kicker-lehden haastattelussa.

– Häntä ei voi vartioida täydellisesti. Hän saa aina paikkoja, koska hän juoksee linjojen väliin loistavalla ajoituksella. Ja maalinedustalla hän on tehokas kuin kone.

Viime vuonna Ronaldo teurasti Bayern Münchenin Mestarien liigan puolivälierissä. Real Madrid otti jatkopaikan maalein 6–3, ja Ronald teki maaleista viisi.

– Maailmassa ei ole toista niin täydellistä hyökkääjää kuin Ronaldo. Hän tekee maaleja molemmin jaloin ja päällä. Hän hallitsee kaiken.