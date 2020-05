Juventuksen Ronaldo on palannut Italiaan, joukkueharjoitukset voidaan aloittaa kahden viikon päästä

Jalkapallojoukkue Juventuksen tähti Cristiano Ronaldo on palannut Italiaan vietettyään lähes kaksi kuukautta kotimaassaan Portugalissa. ESPN:n mukaan Ronaldolla perheineen on nyt edessään 14 päivän karanteeni.

Ronaldo matkusti maaliskuussa Madeiralle, kun hänen äitinsä sai aivoinfarktin.

Pääliiga Serie A:ta pisteellä johtava Juventus on pyytänyt ulkomailla olevia pelaajiaan palaamaan. ESPN:n mukaan joukkueharjoitukset voidaan aloittaa Italiassa 18. toukokuuta. Urheilijat voivat aloittaa henkilökohtaiset harjoitukset joukkueiden tiloissa jo aikaisemmin.

Torinolainen Juventus ei kuitenkaan ole vielä vahvistanut, milloin joukkue aloittaa harjoitukset. Joukkue alkoi maanantaina tehdä koronavirustestejä pelaajilleen terveyskeskuksessaan.

Paluu harjoituksiin on luonut toivoa faneille sarjan paluusta. Sarja keskeytettiin maaliskuun alussa koronaviruksen leviämisen takia.

Italia on yksi koronakriisistä eniten kärsineitä maita. Worldometer-tilastosivuston mukaan maassa on todettu noin 212 000 tartuntaa, mikä on yli 3 500 sairastunutta miljoonaa asukasta kohden.

Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut tiettävästi yli 29 000 ihmistä, mikä on toisiksi eniten koko maailmassa.