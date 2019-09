JyPK kohtaa Harjulla Hongan – katso suora lähetys kello 15

JyPK pelaa tänään Harjun stadionilla naisten jalkapalloliigan ylemmän loppusarjan ottelun espoolaista FC Honkaa vastaan. Kyseessä on jyväskyläläisten ensimmäinen kotiottelu viikko sitten käynnistyneessä loppusarjassa.



JyPK aloitti yläloppusarjan HJK:n vieraana, eikä pystynyt horjuttamaan kohti mestaruutta marssivia helsinkiläisiä. HJK voitti 3-0 maalipörssiä johtavan Jutta Rantalan kahdella ja maajoukkuepelaaja Tia Hälisen yhdellä osumalla.



Tappion myötä JyPK on ennen tätä viikonloppua sarjassa edelleen sijalla kuusi eli ylemmän loppusarjan viimeisellä sijalla. Matkaa Kuopion Palloseuraan ja Åland Unitediin on viisi pistettä.



– Hongalle sarjan kakkossija on aika varma. Heillä ei ole enää mahdollisuuksia saada HJK:ta kiinni, eikä oikeastaan vaaraa vajota alemmaksi sarjataulukossa. Meille tämä on tärkeä matsi, sillä voitolla meidän olisi vielä mahdollisuuksia kiriä edellä olevia kiinni, JyPK:n päävalmentaja Mikko Manninen pohtii.



JyPK on kärsinyt jonkin verran sairasteluista ja pienistä vammoista, joiden myötä esimerkiksi laitapuolustaja Marika Ritvasen pelaaminen on kysymysmerkki.



– Me ollaan aika ohkaisella materiaalilla liikenteessä. Saadaan hyvä kokoonpano kasaan, mutta esimerkiksi sitä joudutaan vielä pohtimaan, että lähdetäänkö kolmen vai neljän puolustajan linjalla otteluun, tuumaili Manninen perjantai-iltana ennen joukkueen viimeistelytreenejä.



JyPK:n vaihtopelaajien joukossa nähtäneen B-juniori-ikäisiä, kuten Alma Forsten ja Sara Taavitsainen, mutta heitä peluutetaan Mannisen mukaan vain pakon edessä. JyPK:n B-nuoret nimittäin pelaavat sunnuntaina tärkeän kotiottelun 18-vuotiaiden SM-sarjassa, jossa JyPK taistelee kultamitalista.



Runkosarjassa JyPK kohtasi FC Hongan kahdesti. Espoossa Honka voitti 2-0, mutta Jyväskylässä JyPK onnistui kirimään 0-2-tappioasemasta 2-2-tasapeliin. Tuosta kohtaamisesta on aikaa vain muutama viikko.



– Olen katsonut tarkkaan nauhalta edellisen Honka-pelin ja se on myös joukkueella hyvässä muistissa. Honka vartioi keskialueella tarkkaan meidän keskikenttäpelaajat. Täytyy keksiä uusia keinoja ohittaa heidän korkea prässi, Manninen analysoi.



– Sikäli voidaan lähteä rauhallisin mielin otteluun, että mielestäni olimme viime kohtaamisessa Honkaa vastaan selvästi parempi joukkue toisella puoliajalla.