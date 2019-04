JyPK kohtaa kotiavauksessaan Oulu Nice Soccerin – katso ottelu suorana KSML.fi:ssä kello 14.45

Jyväskylän Pallokerhon naisten joukkue avaa jalkapalloliigan kotiottelunsa lauantaina Viitaniemessä Oulu Nice Socceria vastaan. Kello 15 alkava ottelu on katsottavissa suorana tässä jutussa. Lähetys ottelusta alkaa kello 14.45.

Mitalin kauden tavoitteekseen asettanut JyPK aloitti kautensa viime lauantaina Kuopiossa. Nuoren jyväskyläläisryhmän pistepotti ei vielä avautunut, vaikka joukkue tekikin KuPSin verkkoon peräti kolme osumaa. Niin ikään mitalisuosikkeihin kuuluva KuPS iski neljästi ja piti näin koko potin Savossa.

ONS on niin ikään nollassa pisteessä, mutta oululaiset ovat pelanneet jo neljästi. Ainakin numeroiden perusteella puolustus on Viitaniemeen saapuvan ryhmän ongelmakohta, sillä ONS on päästänyt neljässä ottelussa peräti 13 maalia.

Maaleja otteluun on ainakin siinä mielessä helppoa povata, että JyPKin toistaiseksi ainoassa ottelussa nähtiin seitsemän osumaa ja ONS:n otteluissa maaleja on tehty keskimäärin viisi ottelua kohden.