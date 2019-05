JyPK lähti tavoittelemaan pronssia, mutta taas tuli takkiin

Jyväskylän Pallokerholle ei löytynyt tuliaisia kotiin, kun joukkue vieraili jalkapallon naisten liigaottelussa Hongan vieraana. Kova kotijoukkue piti pisteet itsellään lukemin 2–0 (2–0).

– Aivan alku oli ihan hyvä, mutta sitten oltiin eka jaksolla tuon verran huonompia. Toinen jakso oli tasaista ja välillä saatiin pallo tolppaan ja välillä viivalle, mutta kun ei saatu eka maalia tehtyä, niin sitten ei oikein kunnon kiriäkään saatu aikaiseksi, JyPK-luotsi Mikko Manninen kertasi.

JyPK lähti kauteen mitalitavoittein, mutta alkukausi on ollut ryhmälle hieman nihkeä. Kuudesta ottelustaan JyPK on hävinnyt peräti neljästi. Niistä tosin kaksi on tullut sarjan ennakkosuosikkeja HJK:ta ja Honkaa vastaan.

– Kaksi eka peliä meni heikosti, mutta sitten ollaan kuitenkin voitettu Åland ja TiPS, jotka kuuluvat meidän tavoin pronssia tavoitteleviin ryhmiin, Manninen huomautti.