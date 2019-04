JyPK pääsee vihdoin aloittamaan kautensa – vastassa jo kolme sarjaottelua pelannut KuPS: "Vastaan tulee sisukas jengi"

Tänään Jyväskylän Pallokerhon naiset pääsevät vihdoin irti, kun naisten jalkapalloliiga starttaa jyväskyläläisten osalta vierasottelulla Kuopiossa. Alun perin JyPK:n kauden piti käynnistyä viikko sitten kotiottelulla Ilvestä vastaan, mutta peli jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen takatalven iskettyä kyntensä niin Vehkahalliin kuin ulkotekonurmiin.



– Pelin siirto oli kieltämättä kova pettymys. Osalla joukkueista on kausi alkanut aikaa sitten ja kovasti odotettiin, että mekin päästään jo pelaamaan, JyPK:n keskikenttäpelaaja Tiina Tiainen myöntää.



– Nyt on sitten ollut viikko enemmän aikaa käydä omaa pelitapaa läpi ja keskittyä alkavaan kauteen. Intoa riittää.

Selkeä pelitapa, mutta myös vapauksia

23-vuotias Tiainen on JyPK:n oma kasvatti, joka aloittaa tänään joukkueensa tavoin kolmannen kautensa Naisten Liigassa. Ensimmäisellä liigakaudella eli 2017 nousijajoukkue jäi alempaan loppusarjaan, mutta säilytti lopulta helpohkosti sarjapaikkansa sijoittumalla kymmenen joukkueen liigassa seitsemänneksi. Viime kaudella JyPK pelasi itsensä hienosti ylempään loppusarjaan – loppusijoitus sarjassa oli viides.



Tällä kaudella ensimmäinen, historiallinen liigamitali, lienee jälleen astetta realistisempi unelma. Harjoituskaudella JyPK hävisi ainoastaan Suomen Cupin välierissä HJK:lle ja voitti loput kuusi talvikauden otteluaan.



– Runko on pysynyt viime kaudesta hyvin kasassa, joten olemme taas yhden kauden kokeneempia liigaan. Lisäksi joukkueeseen on noussut mukaan todella hyviä, innokkaita junioreita. Taktisella puolella olemme menneet eteenpäin – meillä on selkeä pelitapa, mutta saamme myös vapauksia kentällä, näkee Tiainen.



Monet muutkin JyPK:n pelaajat ovat kiitelleet uuden päävalmentajan, Mikko Mannisen, tuomia tuoreita vivahteita pelaamiseen. Kolme edelliskautta naisia valmentanut Jukka Västinen nosti JyPK:n 1-divisioonasta liigan kärkipäähän. Manninen on jatkanut tuota työtä kehittäen etenkin pallollista tekemistä.



– Olen itsekin kehittynyt pallollisessa pelaamisessa. ”Manulta” on kyllä saanut paljon hyviä vinkkejä. Uskon, että pallollinen pelaaminen menee entisestään kauden aikana eteenpäin, Tiainen iloitsee.

Arvoituksellinen, muuttunut KuPS

Tänä iltana JyPK kohtaa siis kauden avauksessa Kuopion Palloseuran. Vielä viime kaudella kuopiolaiset pelasivat Pallokissojen nimellä, mutta naisten edustusjoukkue fuusioitui KuPS:n kanssa talvella. Kaiken lisäksi joukkue putosi viime syksynä liigasta, mutta saikin lopulta pitää sarjapaikkansa, koska hallitseva mestari PK-35 Vantaa ei saanut Palloliitolta liigalisenssiä muun muassa talousepäselvyyksiensä vuoksi.



Kun kuopiolaisten jatko pääsarjassa varmistui, ryhtyi ryhmä panostamaan vahvasti joukkueen rakentamiseen. KuPS:n riveihin ovat liittyneet muun muassa Costa Rican maajoukkuemaalivahti Daniela Solera, venezuelalainen toppari Alexandra Canaguacan sekä jyväskyläläisille erityisen tuttu, kaksi edellistä kautta JyPK:lle maaleja tulittanut Gentjana Rochi.



Talven harjoitusotteluissa JyPK voitti KuPS:n rujoin lukemin 5-0 ja 5-1, mutta silloin kuopiolaisten ryhmä oli vielä vahvasti vaiheessa. Lisäksi KuPS on päässyt pelaamaan jo peräti kolme sarjaottelua ennen kuin JyPK ensimmäistäkään. Noissa peleissä KuPS on tasannut pisteet mestarisuosikki Åland Unitedin kanssa sekä hävinnyt maalilla FC Hongalle ja TPS:lle.



– KuPS vahvistui vielä kauden alun alla tosi paljon. Vastaan tulee sisukas jengi, jolla varmasti näyttöhalua riittää, koska talvella hävisivät kahdesti meille niin selkein numeroin, Tiainen varoittaa.