JyPK sai lupaavan maalitykin Joensuusta

Joensuulaisen FC Hertan riveissä kovaksi maalitykiksi kehittynyt Kia Voutilainen jatkaa jalkapallouraansa naisten liigassa. Voutilainen teki vuoden mittaisen pelaajasopimuksen Jyväskylän Pallokerhon kanssa. 18-vuotias lukiolainen odottaa innolla tulevia naisten liigaotteluita.

– Tunnelmat ovat vielä jännittyneet, mutta olen myös tosi iloinen, että sain sopimuksen, Voutilainen kertoi perjantaina.

Vuoden mittaisessa sopimuksessa on myös optio toisesta vuodesta. Voutilainen aikoo muuttaa Jyväskylään, kunhan saa opintonsa päätökseen Joensuun Yhteiskoulun lukiossa.

– Lukion viimeinen jakso on vielä jäljellä, ja aluksi tulen matkustelemaan Joensuun ja Jyväskylän väliä.

Voutilainen oli viime kaudella Hertan paras maalintekijä 14 osumallaan. Alle 19-vuotiaiden maajoukkuepelaaja valittiin myös naisten Ykkösen parhaaksi hyökkääjäksi. Maaleja hän lähtee tekemään Jyväskyläänkin.

– Tietenkin taso tulee olemaan kovempi, ja treeneissäkin rytmi on varmasti tiukempi. Kokemusta on vain yhdestä Ykkösen kaudesta, mutta aion korvata kokemuksen puuttumisen energialla ja tekemisen meiningillä.

JyPKin päävalmentaja Mikko Manninen vakuutti tyytyväisyyttään.

– Kia Voutilainen on hyvä hyökkääjä, jolta odotamme paljon maaleja ensi kesänä. Kia on vielä nuori, ja tulee vielä kehittymään paljon. Hän on kuitenkin jo fyysisesti valmis pelaamaan naisten liigaotteluita, Manninen sanoi.

– Tulemme todennäköisesti pelaamaan kahdella hyökkääjällä, ja Kia on juuri sellainen pelaaja, jota toiselle paikalle kaavailimme.