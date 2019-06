JyPK:lle kelpaa tänään vain kolme pistettä, kun vieraaksi saapuu vaarallinen sarjajumbo IK Myran – Suora lähetys KSML.fi:ssä kello 18:30

Naisten jalkapalloliigassa on vietetty maajoukkue- ja juhannustaukoa reilut kaksi viikkoa. Jyväskylän Pallokerhon osalta tauko päättyy tänään, kun vieraaksi Harjun stadionille saapuu sarjanousija IK Myran. Vierasjoukkueen kotikunta on pohjanmaalainen Kruunupyy, Kokkolan naapurissa.



– Sarjatauon aikana pidettiin viikko täysin lomaa, ja se oli hyvä, että porukka ehti myös henkisesti palautua alkukaudesta. Tämän viikon treeneissä porukka on näyttänyt virkeältä ja joukkueena harjoitukset sujuneet hyvin, kommentoi JyPK:n kapteeni Jasmin Miettinen.



Vaikka IK Myran pelaa Naisten Liigassa ensimmäistä kauttaan, JyPK:lle se on nyt tuttu vastustaja. Samat joukkueet kohtasivat nimittäin kesäkuun alussa ennen sarjataukoa. Silloin JyPK haki Pohjanmaalta vierasvoiton lukemilla 1-2, kun maalinteossa onnistuivat Lavdije Begolli ja Henna Honkanen. IK Myranin kavennusosuman iski yhdysvaltalainen Chelsy Swackhamer.



IK Myran on sarjajumbo, joka on yhdeksästä ottelustaan hävinnyt seitsemän. Mistään heittopussista tai vaarattomasta ryhmästä ei silti ole todellakaan kyse, sillä Myran on voittanut oululaisen ONS:n sekä KuPS:n. JyPK taas hävisi alkukauden kahdessa ensimmäisessä ottelussaan KuPS:lle ja ONS:lle.



– Hankala vastustaja sikäli, ettei heillä ole mitään kovin selkeää taktiikkaa. Välillä esimerkiksi tuli kova prässi ja välillä ei lainkaan. Joka tapauksessa vieraspelissä voitettiin heidät, vaikkei oma pelimme ollut kovin hyvää. Siitä pitää parantaa ja silloin on kova luotto, että voitto tulee jälleen, täydet minuutit jokaisessa kauden aiemmassa ottelussa pelannut Miettinen näkee.

Seuraavat kaksi viikkoa näyttävät suuntaa

JyPK kaipaa kipeästi pisteitä taistelussa ylempään loppusarjaan pääsystä. Runkosarjan ensimmäinen puolikas ei ole ollut jyväskyläläisille helppo. Loukkaantumissumasta kärsineet vihreäpaidat ovat kahdeksasta ottelustaan voittaneet kolme, pelanneet kerran tasan ja hävinneet neljästi. Kymmenen sarjapistettä oikeuttaa sijaan seitsemän. Ylempään loppusarjaan kahden runkosarjakierroksen jälkeen pääsevät kuusi parasta.



­­­­­­ – Ei olla todellakaan sillä sijalla sarjassa, mitä halutaan. Nyt on seuraavan kahden ja puolen viikon aikana viisi peliä ja näistä peleistä pitää käytännössä vain voittoja ottaa. Vastustajat ovat sellaisia, että se on itsestä kiinni, vaatii Miettinen viitaten tänään alkavaan otteluruuhkaan, jonka aikana JyPK kohtaa IK Myranin lisäksi TPS:n, kahdesti Ilveksen sekä KuPS:n.



Alkukauden loukkaantumiset ovat JyPK:n onneksi hieman helpottamaan päin. Esimerkiksi keskikenttäpelaaja Tiina Tiainen pelasi jo ennen sarjataukoa Myran-vierasottelussa. Sen sijaan yksi merkittävä pala JyPK:n hyökkäyspelistä tänään puuttuu, kun Begolli kärsii pelikieltoa.



KSML.fi välittää ottelun JyPK – IK Myran suorana lähetyksenä 26. kesäkuuta kello 18:30 alkaen.