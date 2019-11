"Kaikki yhdessä me mentiin kisoihin" – Huuhkajien hyväntuulisessa juhlassa riitti laulua ja hurraata

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue täytti paitsi omat myös maan jalkapallokansan "ikuiset" toiveet, kun tie miesten arvoturnaukseen aukeni vihdoin. Menestyksekkäät EM-karsinnat maanantaina Ateenassa Kreikka-tappiolla päättänyt Huuhkaja-ryhmä saapui Helsinkiin tiistain alkuillasta ja suuntasi sitten kiittämään sitä 12. pelaajaansa eli fanejaan kansanjuhlaan Helsingin Kansalaistorille.

Juhlia aloitteli Tommi Läntisen Via Dolorosa, kärsimysten tiestä kertova kappale. Nuo tiet päättyivät karsinnoissa umpikujaan aina ensimmäisestä yrityksestä eli vuoden 1937 kesän MM-karsinnasta alkaen, kunnes viime perjantaina Suomi otti viimein paikan lopputurnaukseen.

– Pikkuhiljaa tajuaa, että ei odota kesälomaa. Ei tarvitse EM-kisoja telkkarista katsoa, karsintojen maalisankari Teemu Pukki herkutteli tulevaa suvea Ylen haastattelussa lentoasemalla.

Pukki kertoi saaneensa "ilman ongelmia" seuraltaan Norwichilta luvan jäädä vielä kansanjuhlaan. Se onnistui muiltakin, lukuun ottamatta Italian pääsarjan Bresciassa torjuvaa maalivahtia Jesse Jorosta.

– Jesse ei saanut lupaa, kaikki muut pääsivät juhlaan, maajoukkueen ykkösvahti Lukas Hradecky kertoi Ylelle.

"Oi Suomi on nyt kisoissa"

Juhlapäivä huipentui sitten puoli yhdeksän tienoilla illalla, kun Huuhkajat pelmahtivat yleisön eteen. Jokaiselle riitti hurraata, mutta Pukille hieman muita äänekkäämmät. Ryhmän "virallinen seremoniamestari" Hradecky pääsi sitten laulamaan tunnetulle maajoukkuefanien kannustuslaululle uutta lyriikkaa, ja päävalmentaja Markku Kanerva oli hänkin äitynyt sanoittajaksi.

– Kaikki yhdessä me mentiin kisoihin, huudatti Hradecky väkijoukkoa.

Ja se "Rive", jonka johdolla kisoihin mentiin, täytti lupauksensa fanien villitsemisestä.

– Oi Suomi on, oi Suomi on nyt kisoissa. On meillä hieno jengi ja fanit, oi Suomi on nyt kisoissa, Kanerva lauloi saaden yleisön mukaansa.

Kanervalla oli myös väräys liikutusta äänessään, kun hän kiitti, jälleen kerran, pelaajiaan.

– On sanonta: There can be miracles, when you believe (Ihmeitä voi tapahtua, kun uskot...). Tämä jengi uskoi siihen unelman toteuttamiseen. Eikä pelkästään uskonut, vaan ne TOTEUTTI sen!, valmentajavelho riemastutti.

Hyväntuulinen juhla päättyi Maamme-lauluun.

– Ai jumal... täällä on hieno olla, Hradecky ehti sitä ennen vielä kiittää.