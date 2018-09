Kansojen liiga tuo toisen väylän EM-kisoihin

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa urakkansa Kansojen liigassa lauantaina kotipelillä Unkaria vastaan. Mutta mikä ihme on Kansojen liiga?

Kyseessä on Euroopan jalkapalloliiton Uefan uusi turnaus, josta on mahdollista lunastaa paikka EM-kisoihin. Osallistujamaat on jaettu rankingsijoitusten perusteella neljään divisioonaan, joissa on kussakin neljä lohkoa.

Suomi pelaa C-divisioonassa samassa lohkossa Unkarin, Kreikan ja Viron kanssa.

Lohkovoittajat etenevät divisioonansa pudotuspeleihin, joiden voittajat pääsevät vuoden 2020 EM-kisoihin. Jaossa on siis neljä EM-paikkaa.

– Saamme kilpailullisia pelejä tasoisiamme maita vastaan. Toinen hyvä asia on, että myös tätä kautta on sauma EM-kisoihin, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva tiivisti jalkapallotoimittajien yhdistyksen Pallo-Koplan tilaisuudessa Helsingissä.

Tampereella pelattavan Unkari-kamppailun jälkeen Suomi kohtaa seuraavana tiistaina Turussa Viron. Alkulohkon loput ottelut pelataan loka- ja marraskuussa.

Pelaajakokeilut jäävät vähiin

Kansojen liigan tulon jälkeen harjoitusottelut jäävät nykyistä vähemmälle. Kanervan mukaan se ei välttämättä ole pelkästään myönteinen asia.

– Friendlyissä (harjoituspeleissä) on ollut mahdollista kokeilla uusia pelaajia. Ei Kansojen liiga toki sulje sitä pois, ettei uusia pelaajia voisi tulla matkan varrella mukaan.

Myös Uefa on perustellut Kansojen liigan perustamista sillä, että merkitykselliset ottelut lisääntyvät. Lisäksi tasaisia pelejä tullee entistä enemmän.

Turnaus ei korvaa varsinaisia EM-karsintoja, joista kisoihin pääsee 20 maata. Kansojen liigan pudotuspelit ovat vasta EM-karsintojen jälkeen.

Karsinnoista EM-paikan lunastavat maat eivät ole mukana Kansojen liigan pudotuspeleissä, vaikka ne olisivat voittaneet alkulohkonsa.

Tällaisissa tapauksissa pudotuspeleihin nostetaan divisioonien sisältä parhaiten rankattuja maita. Kanervan mukaan pudotuspelipaikan antaminen saman lohkon kakkoselle olisi rankingratkaisua selkeämpi tapa.

Suuret maat rahasampona

Kansojen liigan perustamisen taustalla on myös raha. Parhaiden maiden divisioonasta löytyvät muun muassa seuraavat lohkot: Saksa, Ranska, Hollanti ja Espanja, Englanti, Kroatia.

Suurten jalkapallomaiden kohtaamiset kiinnostavat yleisöä ja sponsoreita sekä tarkoittavat runsaasti televisiointirahaa.

– Pidämme konseptista, jossa on otteluita korkean tason maita vastaan ja vähemmän harjoituspelejä, Englannin päävalmentaja Gareth Southgate sanoi Sky Sportsille.

Kansojen liiga on herättänyt kritiikkiä siitä, että EM-kisoihin pitäisi valikoitua parhaat maat. Nyt lopputurnaukseen pääsee joukkue myös heikoimpien rankingsijoitusten divisioonasta.

Turnaus alkaa torstaina, jolloin pelataan muun muassa A-divisioonan Saksan ja Ranskan välinen ottelu.