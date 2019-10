Kapteeni taas parvessa – Sparvin pelot pelin missaamisesta eivät käyneet toteen

Jalkapallomaajoukkue saa huomiseen EM-karsintojen Bosnia-Hertsegovina-vieraspeliin jälleen yhden tärkeimmistään, kun Tim Sparv palaa pelikieltonsa jälkeen kokoonpanoon. Selkävaivat tosin säikäyttivät Huuhkajien kapteenia vielä jokin aika sitten.

– Lähdin heti (kuukauden takaisen) Italia-pelin jälkeen Tanskaan ja kuvauksiin, ja kun tulokset saatiin, niin lääkärit sanoi että (toipumiseen) menee noin kolme viikkoa. Sanoin siihen, että okei, enempää ei saa mennä, Italia-pelin pelikieltoisena missannut Sparv kertoo joukkueen hotellilla Zenicassa.

– Kyllä se aiheutti stressiä, kun tajuat maajoukkuepelien lähestyvän ja kroppasi ei reagoi niin kuin haluat. Joten olen tosi iloinen siitä, että olen täällä mukana ja pystyn auttamaan joukkuetta kentällä, eikä sen ulkopuolella.

Sparv todellakin auttaa joukkuetta, ja siitä kertoo omaa tarinaansa tilastokin: Sparv on kolmen viime vuoden aikana ollut sivussa kymmenestä turnauskarsintapelistä (MM, EM ja Kansojen liiga), eikä Suomi ole voittanut niistä yhtäkään.

– En tiedä minkä takia... oma ajatukseni on aina, että hävitään joukkueena ja voitetaan joukkueena. En usko, että oma roolini on niin iso kuin se on (tilasto)paperilla, Sparv sanoo vaatimattomasti.

– Ehkä tarvitsemme vielä enemmän johtajuutta kentällä. Meillä on johtajia, mutta ei ehkä aina tarpeeksi. Ja nyt kun tulee näitä kovia vieraspelejä, pitää olla enemmän äijiä. Se miltä peli näyttää, ei ehkä ole minulle tärkeää. Tärkeämpää on se, että ollaan kurinalaisia ja sitä kautta saadaan pisteitä vieraskentältä, yksi Huuhkajain johtajista miettii vielä, huomistakin silmällä pitäen.

Päävalmentaja Markku Kanerva myöntää Sparvin tärkeyden, vaikka Sparvin tapaan ei hänkään vannota yhden pelaajan varaan ainakaan liikaa.

– Hän on kapteeni, ja hän ohjaa pelaajia kentällä, pitää hommaa sillä tavalla kasassa. Mutta en ihan jaksa uskoa, että yksi pelaaja... tai no voi ajatella jotain Messiä tai Ronaldoa... enkä nyt tässä väheksy Timiä yhtään.

– Mutta hän on sen verran kokenut ja fiksu pelaaja, että hän osaa lukea tilanteita hyvin ja tietää mikä se peliajatus on. Ja pystyy pitämään joukkueen siinä pelisuunnitelmassa hyvin mukana, ja myös reagoimaan hyvin niihin yllättäviin tilanteisiin. Tärkeä johtajatyyppi joukkueessamme.

Sparvin tilastoa kuullessaan päävalmentajaa hymyilyttää.

– Toivottavasti tuo ei vaikuta joukkueeseen sillä tavalla, että kun tietävät Timin olevan poissa, niin nyt ei voida voittaa, Kanerva nauraa.

– Eikä se noin ole kenenkään pelaajan kohdalla. (Teemu) Pukista on paljon puhuttu ja aiheestakin, mutta se Kreikka-peli (viime syksynä), kun Teemu joutui kahdeksan minuutin jälkeen vaihtoon, me klaarasimme sen (voittoon). Se oli myös tärkeä osoitus, että pärjäämme. Ei tämä yhdestä pelaajasta ole ollut kiinni viime vuosien aikana.