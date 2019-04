Kauden avaus oli värikäs, mutta paljon jäi parannettavaa – lauantaina JyPK pääsee vihdoin kotiotteluiden makuun

Jyväskylän Pallokerho pääsee vihdoin avaamaan kautensa naisten jalkapalloliigassa myös kotiotteluiden osalta. Lauantaina Viitaniemen tekonurmelle vieraaksi saapuu ONS eli Oulu Nice Soccer.



JyPK:n kausi käynnistyi pääsiäislauantaina värikkäällä, mutta lopulta pettymykseen päättyneellä ottelulla KuPS:n vieraana. Kuopiolaiset veivät kaikki kolme pistettä 4-3-voitolla, vaikka JyPK ehti ennen Aino Krögerin voittomaalia nousta 3-1-tappiolta tasoihin.



KuPS:n maalit syntyivät vapaapotkusta ja nopeiden vastahyökkäyksien päätteeksi keskityspalloista.



– Oma vika. Yhteispeli ei toiminut riittävästi etenkään puolustussuuntaan. Ei uskallettu pitää palloa riittävästi ja pysytty pelisuunnitelmassa, vaan turvauduttiin liikaa esimerkiksi pitkiin syöttöihin, JyPK:n kapteeni Jasmin Miettinen kertaa.



KuPS:lle viime lauantainen ottelu oli sarjassa jo neljäs, JyPK:lle ensimmäinen, mistä lienee ollut selvä etu kuopiolaisille pelituntumassa ja -kovuudessa. Hyvääkin jyväskyläläisittäin ottelussa oli, kuten hyökkäyspään onnistumiset erikoistilanteista ja Kia Voutilaisen sekä Leena Mankin mukiinmenevät liigadebyytit.



– Uskoin itse loppuun asti, että noustaan vielä voittoon. Se kenties kostautui lopussa, kun vastustaja iski taas vastahyökkäyksestä. Toisaalta ei sillä pelillä ehkä olisi ansaittukaan voittoa, Miettinen pohtii kriittisenä.



Kotiavausta on odotettu, etenkin, kun sen piti koittaa jo pari viikkoa sitten. Ilves-ottelu siirrettiin kuitenkin heinäkuulle, koska Jyväskylästä ei löytynyt pelikuntoista kenttää.



– Tosi kiva vihdoin päästä kotiin pelaamaan. Toivottavasti tulee hyvin katsojia. Maaleja ainakin on tiedossa, lupaa JyPK-toppari.



Oululaiset ovat pelanneet jo neljä ottelua häviten ne kaikki, joten lauantaina molemmat hakevat kauden avauspisteitään. Talvella Suomen Cupin ottelussa JyPK kaatoi ONS:n lukemin 5-1 Lavdije Begollin iskettyä hattutempun ja Voutilaisen sekä Henna Honkasen osuttua kertaalleen. Cup-otteluihin ei kannata kuitenkaan sen suuremmin viitata, sillä KuPS:n JyPK oli niissä peleissä voittanut 5-0.



– ONS:n nopea kanadalaishyökkääjä (Marie Levasseur) täytyy vartioida tarkasti. Uskon, että meillä on kaikki keinot lauantaina napata voitto, Miettinen luottaa.



Naisten Liigaa: JyPK – ONS pelataan Viitaniemen liikuntapuistossa lauantaina 27. huhtikuuta klo 15:00.