Kautensa tappioon päättänyt Zlatan: "Mitä tapahtuu ensi vuonna, en tiedä"

Jalkapallohyökkääjä Zlatan Ibrahimovic rakastaa voittamista, mutta miltä tuntuisi päättää ura tappioon?

– Mitä tapahtuu ensi vuonna, en tiedä, Los Angeles Galaxyn hyökkääjä sanoi.

Ibrahimovic teki maalin perjantain vastaisen yön ottelussa, mutta Galaxy taipui 3–5-tappioon paikalliskilpailija Los Angeles FC:tä vastaan. Los Angeles FC eteni Pohjois-Amerikan MLS-sarjan lohkofinaaliin Seattlen vastustajaksi, joten Ibrahimovicin mestaruusjahti päättyi ennen aikojaan.

Ibrahimovicin uran on uumoiltu olevan lopussa, mutta ruotsalaishyökkääjän mukaan hänellä on kaksi kuukautta aikaa päättää tulevaisuudestaan. Mahdollista on, että Ibrahimovic jatkaa uraansa, mutta palaa Italian Serie A:han. Napolin ja Bolognan on kerrottu olevan kiinnostuneita ruotsalaisesta.

– Kyse ei ole Galaxyn rahoista tai MLS:stä. En tiedä mitä ensi vuonna tapahtuu, saa nähdä. Olen tehnyt kaikkeni joukkueen eteen, Ibrahimovic tuumi.

Ibrahimovic, 38, kertoi aiemmin, että MLS:n pudotuspelit voivat olla hänen uransa viimeiset pelit. Hänen sopimuksensa päättyy tähän syksyyn.

Tuomari kahvilla Magic Johnsonin kanssa

Pelaajan ura on ollut värikäs, ja sitä oli myös kauden viimeinen ottelu. Paikallispeli tarjosi draamaa, joka miellytti yleisöä, mutta ei joukkueita.

– Kun tulee paljon maaleja, peli on jännää ja hauskaa, mutta sillä tavalla ei voita pelejä tai mestaruutta, Ibrahimovic viittasi ottelun hurlumhei-henkeen.

– Mielestäni meidän pitäisi olla surullisia siitä, kuinka teimme virheitä ja annoimme vastustajalle mahdollisuuden rangaista. Noita virheitä ei ole helppo korjata.

Avausjaksolla maaliahne Carlos Vela vei Los Angeles FC:n karkumatkalle. Maaleista toinen haiskahti paitsiolle.

– Luulitko, ettemme tienneet? Tuomari ei tiennyt. Mitä hän tekee? Juo kahvia Magic Johnsonin kanssa, Ibrahimovic viittasi Los Angeles FC:n taustoilla vaikuttavaan koripallolegendaan.

– Se oli selvää, että se (paitsiomaali) vaikutti peliin. Mutta en halua valittaa tuomareille heti tappion jälkeen, Ibrahimovic jatkoi.

Ibrahimovic teki 2–2-maalin, ja hänellä oli paikka viedä joukkue johtoon. Toisen jakson maalihurjastelussa Galaxy jäi kuitenkin kakkoseksi.