Kautonen joutuu lähtemään SJK:sta, kertoo MTV

Tommi Kautonen on erotettu jalkapalloliigassa pelaavan Seinäjoen Jalkapallokerhon päävalmentajan tehtävästä, kertoo MTV Sport.

SJK on pelannut kuluvalla kaudella kahdeksan liigaottelua, joista sillä on kaksi voittoa, tasapeli ja viisi tappiota. Joukkue on sarjassa sijalla kymmenen.

Kautonen, 46, nimettiin SJK:n päävalmentajaksi viime syksynä. Ennen SJK-pestiään hän valmensi miesten 21-vuotiaiden maajoukkuetta. Vuosina 2011–2013 hän koulutti FC-Lahtea.

Pelaajaurallaan Kautonen edusti pääsarjatasolla viittä seuraa. Hän päätti pelaajauransa FC Lahdessa 2006.

Miesten maajoukkueessa Kautonen on pelannut yhdeksän ottelua.