Klopp evästi Liverpoolin fanit Rooman matkalle: "Käyttäytykää ja hillitkää itsenne"

Liverpoolin saksalainen valmentaja Jürgen Klopp pyytää seuran kannattajilta malttia ja itsehillintää, kun he matkustavat ensi viikolla Mestarien liigan AS Roma -välierän toiseen otteluun Roomaan.

AS Roman fanit pahoinpitelivät tiistaina Liverpoolin kannattajan hengenvaarallisesti. Klopp toivoo, etteivät Liverpoolin kannattajat ryhdy tapauksen takia kostotoimiin.

– Käyttäytykää. Se on tässä tilanteessa järkevintä. Jokainen meistä kaipaa turvallisuutta, ettekä ole aiheuttaneet minun Liverpoolin kaudellani minkäänlaisia vaikeuksia, Klopp vetosi kannattajiin.

Samalla Klopp tuomitsi Liverpoolin ja AS Roman kannattajien kahakan, jossa 53-vuotias perheenisä sai vakavia vammoja päähänsä. Loukkaantunutta miestä hoidetaan sairaalan neurologisella osastolla, ja poliisi on pidättänyt tapauksen takia useita henkilöitä. Kahta AS Roman kannattajaa syytetään murhayrityksestä.

– En pidä ollenkaan jalkapallon tästä osasta. En voi käsittää väkivaltaa. Tällaista ei pitäisi tapahtua, Klopp harmitteli.

Liverpool voitti otteluparin ensimmäisen osan 5–2, mutta rettelöinti pilasi Kloppin tunnelmat.

– Näimme kaunista jalkapalloa ja samalla pelin rumimman osan. En osaa englanniksi kuvata niitä tunteita, joita tämä surullinen tapahtuma minussa herätti. Toivon, ettei sellaista tapahdu enää koskaan.

Liverpool joutuu otteluparin toiseen osaan ilman Alex Oxlade-Chamberlainia, joka sai tiistain pelissä polvivamman. Se estää hänen osallistumisensa myös Venäjän MM-kisoihin.