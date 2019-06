Kolmosen odotetuin ottelu tänään Harjulla – Useiden JJK-legendojen edustama FC Blackbird haastaa nyky-JJK:n kärkikamppailussa

Tänä iltana saatetaan Jyväskylän Harjulla nähdä melkoisen harvinainen yleisöryntäys ottaen huomioon, että sarjatasona on jalkapallon miesten Kolmonen. Jo JJK:n kahdessa edellisessä Harjulla pelatussa kotiottelussa yleisömäärä on ollut mukava, mutta tänään nuo hieman vajaan 500 katsojan lukemat lienevät paperia.



Illalla Harjulla pelataan nimittäin jyväskyläläisen jalkapalloväen silmin kenties se kauden mielenkiintoisin matsi – paikalliskamppailu JJK:n ja FC Blackbirdin välillä. Viime kaudella Itä- ja Keski-Suomen Kolmosen lohkon voittaneen FC Blackbirdin pelaajalista vilisee monia keskisuomalaisille jalkapallokatsojille erittäin tuttuja nimiä, etunenässä Tomi Petrescu, Jasin Abahassine sekä Zakaria Abahassine. Heistä kaksi ensimmäistä edustivat vielä viime kaudella JJK:ta. Niin ikään JJK-legendoihin kuuluva Tommi Kari pelasi alkukaudesta neljä ottelua Blackbirdin mukana.



Paikallisottelu on myös urheilullisesti katsottuna merkittävä, Kolmosen kärkikamppailu. Sekä ”Mustarastaat” että ”Kettupaidat” ovat toistaiseksi kärsineet sarjassa yhden tappion ja voittaneet loput ottelunsa. Niinpä FC Blackbird on sarjakärjessä, kolme pistettä JJK:ta edellä pelattuaan yhden ottelun enemmän.



– Blackbird on tasoltaan varmasti jonkin verran laadukkaampi kuin aiemmat vastustajamme. Tällaisessa pelissä henkisellä puolella lienee suurempi merkitys ottelun ratkaisuihin, pohtii JJK:n päävalmentaja Basam Elfadl.



JJK kärsi yllättävän tappion Varkauden vieraana, mutta kotiottelunsa se on voittanut tylysti; 8-0, 5-0, 5-0. JJK:n maalipyssyinä alkukaudesta ovat häärineet seitsemän osumaa mieheen iskeneet Eeli Liukkonen ja Robin Saastamoinen. Liukkonen edusti JJK:n miehiä jo viime kaudella Ykkösessä, kun taas Saastamoinen saapui Jyväskylään opiskelujen myötä Lahdesta.



– WJK-notkahdusta lukuun ottamatta tuloksellisesti on mennyt niin kuin pitää, mutta myös pelilliseen kehitykseen voi olla tyytyväinen. Pelissä näkyy asioita, joita on harjoiteltu ja viimeisimmät matsit ovat olleet tosi ehjiä, Elfadl kehuu.



Parannettavaakin Elfadl JJK:n pelistä löytää. Suurista maalilukemista huolimatta joukkue on edellisissä peleissään myös hukannut ison tukun maalipaikkoja.



– Kehitettävää löytyy aina. Esimerkiksi nyt viimeisen kolmanneksen ratkaisut ja niiden laatu, Elfadl tuumii.



Tänään Harjulla nähtäneen aiempiin JJK:n kotiotteluihin verrattuna melko erilainen peli, jossa JJK:n puolustustakin todella testataan. Kiintoisaa on myös nähdä, mikä vaikutus on mahdollisen kovalla yleisömäärällä. Blackbirdin riveistä löytyy verrattain nuorta JJK-miehistöä enemmän pelureita, jotka ovat tottuneet pelaamaan täydellä Harjulla.



Jalkapallon Kolmosta Harjun stadionilla: JJK Jyväskylä – FC Blackbird pelataan keskiviikkona 12.6. klo 19:00.