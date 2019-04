Kommentti: Harjulla pelataan yhä tasokasta jalkapalloa

Naisleijonat hurmasi viime viikolla kaikki. Aika moni pelkästään äijäkiekkoa seurannut penkkiurheilijakin havaitsi, että ”oho, nehän ovatkin aika nopeita ja taitavia”. Naisten jääkiekosta tuli lopultakin koko kansan juttu muulloinkin kuin olympialaisten aikana.

Se kiekosta ja siirrytään jalkapalloon. Tarina ei kuitenkaan muutu. Tilanne on aivan sama myös toisessa ”äijälajissa”. Ja itse asiassa jalkapallossa niitä taitavia naispelaajia on jopa enemmän kuin kiekossa, sillä jalkapallo on kiskonut mukaan jo vuosia paljon innokkaita tyttöpelaajia. Näin esimerkiksi jalkapalloliigassa taso on kauttaaltaan hyvä.

Mikko Manninen myönsi haastattelussa rehdisti, että hänet JyPKin pelaajien taitotaso on yllättänyt. Jyväskylän kautta aikojen kovimpiin jalkapalloilijoihin kuuluva Manninen väitti jopa, että hänellä on vaikeuksia pysyä mukana, kun hän joskus osallistuu itsekin treeneihin. Esimerkiksi JyPKin nuoren huippulupauksen, Alma Forsténin höynätaitoja Manninen hehkutti suorastaan innostuneesti.

Itse olen innostunut JyPKin peleistä hitaasti mutta varmasti liigataipaleen aikana. Viimeistään viime kesänä ymmärsin, että peleissä on mainio taso ja leppoisa tunnelma. Vaajakoskella oli mukava käydä nauttimassa jalkapallosta.

Tiedän. Yhä moni epäilee. He haluavat nähdä äijäfutista ja ovat sitä mieltä, että on harmillista, kun Harjulla ei pelata enää hyvätasoista jalkapalloa. He ovat väärässä. Se on kyllä harmillista, että JJK:lla menee surkeasti, mutta Harjulle muuttaneen JyPKin ansiosta kelpo pelejä siellä yhä on.

Epäilijöille onkin helppo antaa ensi kesäksi ohje. Menkää – ainakin kerran – Harjulle katsomaan JyPKin otteita. Voi hyvin olla, että yllätytte.

Ja yllätytte nimenomaan positiivisesti.