Kommentti: Huuhkajien varapesä on hyvä

Huuhkajat lähtee Bosniaa ja Hertsegovinaa vastaan tilanteessa, jossa takana on vain kaksi voittoa tuottanut kuuden pelin jakso. Se ei ole iso uutinen. Kirveleviin tappioihin Suomen jalkapallossa on totuttu.

Kova asia sen sijaan on se, että Huuhkajat on kasvanut hurjaksi kotijoukkueeksi, etenkin varapesässään. Tampereen taika on muodostunut siitä, että neljässä viimeisessä Ratinan maaottelussa Suomi on aina poistunut kentältä voittajana ja maaliverkko ei ole heilunut kertaakaan omassa päässä.

Lauantain mittari ei ole korkeimman huipputason joukkue, mutta se on epäilemättä haastava vastustaja Suomelle.

Bosnia ja Hertsegovina antaa isännille tasoitusta, koska huipputähdet Juventuksen Miralem Pjanic ja Arsenalin Sead Kolasinac ovat sivussa. Pjanic huilaa pelikiellossa ja Kolasinac toipuu loukkaantumisesta. Näiden miesten puuttuminen haavoittaa joukkuetta, mutta yhä on Edin Dzeko.

Kovan uran Euroopassa luoneen Dzekon jättäminen maaleitta on Suomelle avainasia.

Suurta vastuuta kantavat etenkin topparit Paulus Arajuuri ja Joona Toivio sekä keskikentän pohjan Tim Sparv, jonka pitäisi pystyä katkomaan ennen kuin pallo pääsee Dzekon ulottuville.

Myös Suomen oikean laidan pitää olla hereillä, koska Dzeko hakee hyökkäyksissä usein tilaa siltä suunnalta. Suomen valmennusjohdolla onkin kokoonpanoa laatiessa visainen haaste edessä, koska oikean puolustajan tontin ykkösvaihtoehto Jukka Raitala on sairastellut lähipäivinä.

Päävalmentaja Markku Kanervan ajatuksissa mennään puolustus edellä ja odotetaan toiveikkaina niitä muutamia maalipaikkoja, joita syntyy väkisin lähes kaikissa otteluissa.

Perusteema Suomen pelaamisessa on, että yhden maalin pitäisi riittää voittamiseen kuten Teemu Pukkikin ilmaisi perjantaina. Se on Bosniaa ja Hertsegovinaa vastaan oikea lähtökohta.

Maalintekokilpailussa Suomi ei menesty balkanilaisia taitureita ja voimanpesiä vastaan.