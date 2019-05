Kommentti: Manchester Cityn ikoninen kapteeni palaa kotiin

Viikko ennen hetkeä kun Sheikh Mansour osti Manchester Cityn jalkapallojoukkueen vuonna 2008, seuraan siirtyi muuan nuori belgialaiskeskikenttä. Nämä kaksi sattumusta olivat kulminaatiopisteitä tapahtumasarjassa, jonka seurauksena City on noussut englantilaisen jalkapalloilun suurimmaksi menestystarinaksi viime vuosikymmenenä.

Mansour on pumpannut Manchester Cityyn sadoilla miljoonilla pelaajia. Modernissa jalkapallossa raha puhuu ja kuka tahansa on ostettavissa, mutta niin usein jalkapallojoukkue henkilöityy yhteen pelaajaan, joukkueen kapteeniin. Vincent Kompanyn tie joukkueensa kapteeniksi ei ollut ollenkaan itsestäänselvä. Saksan Hampurista Englantiin siirryttyään ensimmäiset ottelunsa saarivaltiossa tuntematon Kompany pelasi keskikentällä. Roberto Mancinin siirryttyä seuran manageriksi vuoden 2009 joulukuussa tapahtui kuitenkin vaihdos toppariksi. Kompany oli suuressa roolissa, kun City voitti ensimmäisen pokaalinsa 35 vuoteen, FA Cupin vuonna 2011. Kompany voitti samana kautena seurajoukkueensa parhaan pelaajan palkinnon ja hänet valittiin Valioliigan tähdistökentälliseen.

Seuraavalle kaudelle Kompany valittiin seuran kapteeniksi. Tämän jälkeen Cityn palkintokaappi on täyttynyt historiallista tahtia. City voitti seurahistorian ensimmäisen Valioliigan 2012. Kompanyn johdolla seura toisti tempun vielä kolme kertaa 2014, 2018 ja reilu viikko sitten 2019. Liigacupin City voitti 2014, 2016, 2018 ja 2019. Kompanyn palkintokavalkadi taivaansinisissä alkoi FA Cupista ja päättyi samanmoiseen nyt viikonloppuna. Pian voiton jälkeen Kompany ilmoitti palaavansa ilmaissiirrolla kasvattiseuraansa RSC Anderlechtiin pelaajamangeriksi.

Moni on sitä mieltä, että nimenomaan Valioliiga on maailman sarjoista hankalin voittaa. Yksi heistä on legendaarinen valmentajavelho Jose Mourinho. Toinen valmentajavelho, Cityn nykyinen manageri Pep Guardiola on tehnyt siitä helpon näköistä kahtena viime kautena, mutta toteaa poistuvan Kompanyn olevan hyvin vaikea korvattava.

Kompany on pelaajaprofiltaan ulottuva fyysinen toppari, joka pelaa välillä liiankin kovaa, mutta aina isolla tunteella. Voimakkaan johtavan topparin rooli on Valioliigassa äärimmäisen kriittinen. Siitä hyvänä esimerkkinä Liverpoolin Virgil Van Dijk, josta seura pulitti lähes 85 miljoonaa euroa, eikä senttiäkään liikaa. Miehen avulla Liverpoolin puolustuksen ongelmat hävisivät, kun puolustuslinja sai uuden johtajan.

Kompany on urallaan kamppaillut monien loukkaantumisten kanssa, mutta mies päätti uransa Cityssä melkoisella rytinällä. Kolmen pokaalin lisäksi mies tykitti Liverpoolin mestaruushaaveet kaukaisiksi unelmiksi laukomalla kaukaa kriittisen maalin 1-0 voitossa Leicesteriä vastaan Valioliigan toisiksi viimeisellä kierroksella. Sillä hetkellä kävi jälleen kerran selväksi, kuinka arvokas pelaaja Kompany on seuralleen yli vuosikymmenen ollut.