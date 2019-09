Kommentti: Suomella on Pukki ja puolustuskin kunnossa – vielä ei kuitenkaan kannata nuolaista

Suomi ja Kreikka ovat tutut vastustajat toisilleen, sillä maat ovat lähivuosina kohdanneet EM-karsinnoissa ja Kansojen liigassa neljästi.

Vaikka Kreikka on selvästi keskivertoa kovempi jalkapallomaa, lähivuosien tilastot ovat suomalaisittain mukavaa luettavaa. Suomi on voittanut kahdesti. Kerran on pelattu tasan ja vaikka Kreikka voitti edellisen kohtaamisen, eteni Suomi jatkoon Kansojen liigan lohkosta.

Torstaina vastassa on Ratinassa ärsytetty Kreikka.

John van ’t Schipin alaisuuteen siirtynyt maa on aloittanut karsinnat surkeasti, sillä neljästä pelistä on kasassa vain neljä pistettä.

Kreikka on jo viisi pistettä Suomea jäljessä, joten vieraat ovat pakkovoiton edessä. Tasapelikin jättäisi eron liian suureksi karsinnan viiteen viimeiseen peliin.

Suomi on muutaman kerran aikaisemminkin ollut hyvissä asemissa MM- ja EM-karsinnoissa.

Tunnettu tosiasia kuitenkin on, ettei portti maailman suurimman lajin lopputurnaukseen ole vielä kertaakaan auennut.

Nyt hunajaa on taas tarjolla. Joukkue on aloittanut karsinnat mallikkaasti, puolustus on kunnossa, tilanteenvaihdot toimivat ja Huuhkajien riveissä on maailman kovimman jalkapallosarjan Englannin Valioliigan kuumin hyökkääjä Teemu Pukki.

Lähtökohdat torstai-iltaan ovat jälleen kerran makeat, mutta liian aikaisin ei kannata nuolaista.