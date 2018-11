Kreikka sai Suomi-peliin Saksassa jalkapallo-oppinsa saaneen maalivahdin

Kreikan jalkapallomaajoukkueen tuore päävalmentaja Angelos Anastasiadis julkisti perjantaina pelaajaryhmän, jonka haasteena on yrittää kammeta Suomi Kansojen liigan lohkovoitosta. Mukana on viisi uutta nimeä verrattuna lokakuussa Tampereella Suomelle 0–2 taipuneeseen ryhmään.

Maajoukkuedebytantteja on kolme, yhtenä heistä 24-vuotias portugalilaisseura Benfican ykkösmaalivahti Odysseas Vlachodimos. Hän on syntynyt Saksassa ja pelannut Saksan juniorimaajoukkueissa lukuisia pelejä. Nyt Vlachodimos on saanut kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta luvan edustaa Kreikkaa.

Paluun maajoukkueeseen tekevät Benfican keskikenttäjyrä Andreas Samaris sekä espanjalaisen Leganesin toppari Dimitrios Siovas.

Kreikka ja Suomi kohtaavat Ateenassa 15. marraskuuta.