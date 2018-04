KuPS hankki Egyptin MM-joukkueen runkopelaajaksi kaavaillun El Saidin suurseura Al Ahlysta

Jalkapalloliigassa kautensa tasapelillä aloittanut Kuopion Palloseura vahvisti joukkuettaan juuri siirtorajan kynnyksellä. KuPS lainaa keskikenttäpelaaja Abdalla El Saidin egyptiläisestä suurseurasta Al Ahlysta.

Kyseessä on ilmainen lainasopimus, joka kestää kesään asti. El Said, 32, pelannee kesällä Egyptin riveissä jalkapallon MM-kilpailuissa ja on kuulunut pitkään maajoukkueen runkopelaajiin.

El Said on pelannut 33 maaottelua ja tehnyt kahdeksan maalia. Maaliskuussa hän syötti Portugalia vastaan pelatussa ottelussa Liverpool-tähti Mo Salahin maalin. El Said teki kuluneella kaudella Al Ahlylle 21 ottelussa kymmenen maalia ja syötti 11 maalia.

KuPS tulee saamaan El Saidista korvausta kansainväliseltä jalkapalloliitto FIFA:lta MM-kisojen ajalta.