Lauantaina JyPK:n ensimmäinen virallinen ottelu Mikko Mannisen alaisuudessa – ”Hieman kapea rinki, mutta kova tekemisen meininki”

Jyväskylän Pallokerhon edustusjoukkue aloittaa lauantaina naisten Suomen Cupin lohkovaiheen ottelut, kun vieraaksi Vehkahalliin saapuu KuPS. Periaatteessa kyse on KuPS:n kotiottelusta. Ottelu pelataan Jyväskylässä, koska Kuopiossa ei ole tällä hetkellä hallia, jossa virallisia Palloliiton alaisia otteluita voitaisiin pelata.



Vielä viime kaudella Naisten Liigassa kuopiolaiset pelasivat nimellä Pallokissat. Syksyllä kuopiolaisessa naisfutiksessa tehtiin organisaatiomuutoksia ja Pallokissojen edustusjoukkue siirtyi KuPS Oy:n alaisuuteen. Kuopiolaiset jäivät viime kaudella Naisten Liigassa viimeiseksi ja putosivat Ykköseen, mutta pyrkivät ensi kesänä tekemään pikaisen paluun pääsarjaan KuPS-nimen alla.



JyPK:lle lauantainen ottelu on ensimmäinen virallinen peli uuden päävalmentajan Mikko Mannisen alaisuudessa. Vielä viime kaudella Manninen pelasi JJK:ssa miesten Ykkösessä ja toimi samalla joukkueen toisena päävalmentajana. Nyt Manninen on jättänyt komean pelaajauran taakseen ja työskennellyt joulukuun alusta lähtien täysillä JyPK-organisaatiossa.



-Tosi hyvät fiilikset on tästä. Todella hyvä tekemisen meininki on ollut. Ainoa pieni miinus, että rinki on vielä melko kapea, Manninen tuumii.



Ensimmäisestä treenipelistä tyylikäs voitto



Yhden harjoitusottelun JyPK on pelannut, kun se viime lauantaina kaatoi Tampereen Ilveksen selkein lukemin 6-0. Maalinteossa onnistuivat kertaalleen Sanna Rein ja Lavdije Begolli sekä peräti neljästi Henna Honkanen. Begolli on myös tuorein JyPK:n sopimuspelaaja, joten albanialainen jatkaa tulevan liigakauden ajan vihreäpaidoissa. Kahdella edelliskaudella Begolli iski JyPK:lle 16 liigamaalia.



-Oli sellainen treenipeli kuin haluttiinkin. Olemme pallollisella jaksolla treeneissä hakeneet asioita, jotka sitten Ilvestä vastaan myös näkyivät. Ja tuloskin oli sellainen, että antaa varmasti itseluottamusta, Manninen kehuu.



Suomen Cupista JyPK ei paineita ota, vaan suuremmat tavoitteet ovat keväällä käynnistyvässä liigakaudessa.



-Suomen Cup tarjoaa tavoitteellisia harjoitusotteluita. Toki haluamme lohkovaiheesta mennä jatkoon, jotta saamme kyseisiä otteluita lisää, Manninen tiivistää.



Hyökkäys lupaava, puolustajia saisi olla enemmän



Viime kauden avainpelaajista JyPK menetti topparin ja kapteeninsa Maria Alangon sekä koko sarjan maalipörssin voittaneen Gentjana Rochin. Manninen kertoo, että joukkueensa hyökkäysmateriaalista hän ei ole huolissaan. JyPK on hankkinut muun muassa joensuulaisesta FC Hertasta 18-vuotiaan Kia Voutilaisen, joka viime kaudella iski sarjatasoa alempana 17 ottelussa 14 maalia.



-Hyvältä joukkueen kasaaminen kokonaisuudessaan näyttää. Hyökkäyspäähän riittää vaihtoehtoja, vaikka toki Rochia on vaikea korvata. Puolustukseen tarvittaisiin laajuutta. Onneksi B-tyttöjen ryhmässä on ihan lupaavia pelaajia kasvamassa, Manninen pohtii.



Kahdella edelliskaudella Jyväskylässä ihastuttanut ulkomaalaisvahvistus, makedonialainen Rochi teki joulukuussa sopimuksen hallitsevan mestarin eli PK-35 Vantaan kanssa. Viime viikolla kuitenkin tiedotettiin, että vantaalaisjoukkue jäi ilman liigalisenssiä taloudellisten ongelmien vuoksi. Päätöksen teki Palloliiton lisenssikomitea. Lähiviikot näyttävät, valittaako PK-35 Vantaa päätöksestä, ja mikä on Rochin tilanne, jos vantaalaiset eivät ensi kesänä saa liigaa pelata.



Lauantaina Vehkahallissa pelataan toinenkin Suomen Cupin ottelu, sillä kilpailussahan on mukana myös JyPK:n B-tyttöjen joukkue. Nuoret ovat todella kovassa seurassa, kun samassa lohkossa pelaavat Naisten Liigan huippuryhmät HJK ja FC Honka. B-tytöt aloittivat Cup-ottelut viime viikonloppuna Helsingissä, jolloin HJK oli parempi lukemin 5-0. Huomenna Vehkahalliin B-tyttöjen vieraaksi saapuu FC Honka.



Naisten Suomen Cupia Jyväskylän Vehkahallissa lauantaina 26. tammikuuta:

JyPK - KuPS klo 13:30

JyPK B-tytöt – FC Honka klo 16:00